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Умерла самая высокая собака в мире из Книги Гиннесса

23:21, 15 сентября 2023
Самая высокая собака в мире умерла после операции в трехлетнем возрасте.
Умерла самая высокая собака в мире из Книги Гиннесса
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В Соединенных Штатах Америки умерла самая высокая в мире собака. Зевс, немецкий дог и рекордсмен по росту среди собак, умер от рака в возрасте трех лет. Об этом говорится на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

По информации, Зевсу диагностировали рак, и врачи решили провести операцию в надежде на выздоровление. В начале сентября операция прошла успешно, и ветеринар утверждал, что состояние собаки улучшается. Однако через несколько дней семья владельцев оповестила общественность о том, что Зевс стал жертвой «осложнений», которые возникли после хирургического вмешательства.

Хозяева Зевса призвали всех молиться за его скорейшее выздоровление, но, к сожалению, собака не смогла победить пневмонию.

Зевс побил мировой рекорд по росту среди собак в 2022 году. В холке пес достигал 105 см. Он пил воду из раковины и легко воровал еду со стола. Хозяевам дог достался в подарок в щенячьем возрасте.

Владельцы Зевса рассказывали, что он был чрезвычайно дружелюбным, боялся дождя и всегда радостно общался с другими собаками. Они даже спали вместе со своим верным другом на одной большой кровати. «Зевс и мой сын даже спали на одной большой кровати. Им нравилось проводить время вместе», – рассказала хозяйка.

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