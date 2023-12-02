Какие окружные административные суды получат судей уже в 2024 году: список будущих судей

Кандидаты на должности судей окружных административных судов определились с судами.

Источник фото - ВККС

1 декабря 2023 года состоялась процедура формирования рейтинга в рамках конкурса на должности судей местных административных судов, который был объявлен ВККС 14 сентября.

Напомним, что всего конкурс, в котором могут принять участие только участники отбора на должности судей 2017 года, был объявлен на 500 вакансий судей местных общих судов, 30 судей местных административных судов и 30 судей местных хозяйственных судов.

В конкурсе на 30 вакантных должностей судей окружных административных судов изъявил желание принять участие 61 кандидат.

Согласно правилам конкурса, кандидаты выбирали суды последовательно согласно своим позициям в рейтинге на должности судей местных административных судов. Чем выше у кандидата были баллы по итогам квалификационного экзамена, а соответственно и позиция в рейтинге, тем лучший суд (по его мнению) он мог выбрать.

Таким образом, кандидаты на должности судей, преимущественно из числа адвокатов, прокуроров, ученых-юристов, 1 декабря избрали следующие суды:

Максимчук Александр Алексеевич – избран Ровенский окружной административный суд

Бабенко Дмитрий Анатольевич – избран Одесский окружной административный суд

Ремез Екатерина Игоревна – Днепропетровский окружной административный суд

Шепелюк Виталий Леонидович – Волынский окружной административный суд

Висьтак Мария Ярославовна – Киевский окружной административный суд

Андрусов Ульяна Богдановна – Львовский окружной административный суд

Стецик Назар Васильевич – Волынский окружной административный суд

Мартынюк Александр Владимирович – Хмельницкий окружной административный суд

Дацко (Кондратюк) Юлия Степановна – Львовский окружной административный суд

Сидорова Ирина Анатольевна – Львовский окружной административный суд

Сижук Ольга Владимировна – Черновицкий окружной административный суд

Бондаренко Евгений Евгеньевич – Днепропетровский окружной административный суд

Юзькив Николай Иванович – Тернопольский окружной административный суд

Грицюк Роман Петрович - Тернопольский окружной административный суд

Лемищак Дмитрий Михайлович – Житомирский окружной административный суд

Сас Евгений Владимирович – Киевский окружной административный суд

Печенный Евгений Владимирович – Хмельницкий окружной административный суд

Мосийчук Лилия Марьяновна - Житомирский окружной административный суд

Хлимоненкова Марина Вячеславовна – Одесский окружной административный суд

Караван Роман Викторович – Одесский окружной административный суд

Лукашова Елена Борисовна – Черниговский окружной административный суд

Мороз Игорь Славикович – Житомирский окружной административный суд

Приходько Оксана Григорьевна – Житомирский окружной административный суд (одинаковое количество баллов в рейтинге с Игорем Морозом, таким образом, кто из кандидатов получит должность судьи, будет определено по дополнительным показателям).

Савонюк Мирослав Ярославович – Кировоградский окружной административный суд

Сластьон Анна Олеговна - Днепропетровский окружной административный суд

Ширант Алла Анатольевна – Харьковский окружной административный суд

Дубина Мария Николаевна - Черниговский окружной административный суд

Пасечник Ольга Владимировна - Харьковский окружной административный суд

Садовая Мария Ивановна – Харьковский окружной административный суд

Бевза Владимир Игоревич – Полтавский окружной административный суд

Деревянко Лина Леонидовна – Николаевский окружной административный суд

Заметно, что кандидаты, которые заняли более высокие позиции, прежде всего, избрали для судейской карьеры суды, расположенные либо в западных областях Украины, либо в крупных городах.

Не обошлось и без разочарований. Четверо кандидатов, ознакомившись со списком судов, оставшихся для избрания, написали заявления о прекращении участия в конкурсе.

Так, кандидат Павлюк Ольга Васильевна хотела занять должность судьи Львовского окружного административного суда. Впрочем, все три вакантных должности в указанном суде были уже заняты кандидатами с более высокими баллами.

Также кандидат Худенко Инна Александровна планировала стать судьей Хмельницкого окружного административного суда. Но обе вакантные должности ранее избрали кандидаты с более высокими баллами.

По аналогичным причинам прекратили участие в конкурсе кандидаты Писарев Александр Юрьевич и Березовская Елена Анатольевна.

Результаты избрания кандидатами судов Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрит и утвердит 5 декабря. После этого будут составлены соответствующие рекомендации для назначения на должности судей.

Аналогичный конкурс на 30 должностей судей местных хозяйственных судов состоится 8 декабря, а на 500 должностей судей общих местных судов – 15-16 декабря.

Автор Вячеслав Хрипун

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