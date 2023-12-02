Какие окружные административные суды получат судей уже в 2024 году: список будущих судей

1 декабря 2023 года состоялась процедура формирования рейтинга в рамках конкурса на должности судей местных административных судов, который был объявлен ВККС 14 сентября.
Напомним, что всего конкурс, в котором могут принять участие только участники отбора на должности судей 2017 года, был объявлен на 500 вакансий судей местных общих судов, 30 судей местных административных судов и 30 судей местных хозяйственных судов.
В конкурсе на 30 вакантных должностей судей окружных административных судов изъявил желание принять участие 61 кандидат.
Согласно правилам конкурса, кандидаты выбирали суды последовательно согласно своим позициям в рейтинге на должности судей местных административных судов. Чем выше у кандидата были баллы по итогам квалификационного экзамена, а соответственно и позиция в рейтинге, тем лучший суд (по его мнению) он мог выбрать.
Таким образом, кандидаты на должности судей, преимущественно из числа адвокатов, прокуроров, ученых-юристов, 1 декабря избрали следующие суды:
Максимчук Александр Алексеевич – избран Ровенский окружной административный суд
Бабенко Дмитрий Анатольевич – избран Одесский окружной административный суд
Ремез Екатерина Игоревна – Днепропетровский окружной административный суд
Шепелюк Виталий Леонидович – Волынский окружной административный суд
Висьтак Мария Ярославовна – Киевский окружной административный суд
Андрусов Ульяна Богдановна – Львовский окружной административный суд
Стецик Назар Васильевич – Волынский окружной административный суд
Мартынюк Александр Владимирович – Хмельницкий окружной административный суд
Дацко (Кондратюк) Юлия Степановна – Львовский окружной административный суд
Сидорова Ирина Анатольевна – Львовский окружной административный суд
Сижук Ольга Владимировна – Черновицкий окружной административный суд
Бондаренко Евгений Евгеньевич – Днепропетровский окружной административный суд
Юзькив Николай Иванович – Тернопольский окружной административный суд
Грицюк Роман Петрович - Тернопольский окружной административный суд
Лемищак Дмитрий Михайлович – Житомирский окружной административный суд
Сас Евгений Владимирович – Киевский окружной административный суд
Печенный Евгений Владимирович – Хмельницкий окружной административный суд
Мосийчук Лилия Марьяновна - Житомирский окружной административный суд
Хлимоненкова Марина Вячеславовна – Одесский окружной административный суд
Караван Роман Викторович – Одесский окружной административный суд
Лукашова Елена Борисовна – Черниговский окружной административный суд
Мороз Игорь Славикович – Житомирский окружной административный суд
Приходько Оксана Григорьевна – Житомирский окружной административный суд (одинаковое количество баллов в рейтинге с Игорем Морозом, таким образом, кто из кандидатов получит должность судьи, будет определено по дополнительным показателям).
Савонюк Мирослав Ярославович – Кировоградский окружной административный суд
Сластьон Анна Олеговна - Днепропетровский окружной административный суд
Ширант Алла Анатольевна – Харьковский окружной административный суд
Дубина Мария Николаевна - Черниговский окружной административный суд
Пасечник Ольга Владимировна - Харьковский окружной административный суд
Садовая Мария Ивановна – Харьковский окружной административный суд
Бевза Владимир Игоревич – Полтавский окружной административный суд
Деревянко Лина Леонидовна – Николаевский окружной административный суд
Заметно, что кандидаты, которые заняли более высокие позиции, прежде всего, избрали для судейской карьеры суды, расположенные либо в западных областях Украины, либо в крупных городах.
Не обошлось и без разочарований. Четверо кандидатов, ознакомившись со списком судов, оставшихся для избрания, написали заявления о прекращении участия в конкурсе.
Так, кандидат Павлюк Ольга Васильевна хотела занять должность судьи Львовского окружного административного суда. Впрочем, все три вакантных должности в указанном суде были уже заняты кандидатами с более высокими баллами.
Также кандидат Худенко Инна Александровна планировала стать судьей Хмельницкого окружного административного суда. Но обе вакантные должности ранее избрали кандидаты с более высокими баллами.
По аналогичным причинам прекратили участие в конкурсе кандидаты Писарев Александр Юрьевич и Березовская Елена Анатольевна.
Результаты избрания кандидатами судов Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрит и утвердит 5 декабря. После этого будут составлены соответствующие рекомендации для назначения на должности судей.
Аналогичный конкурс на 30 должностей судей местных хозяйственных судов состоится 8 декабря, а на 500 должностей судей общих местных судов – 15-16 декабря.
Автор Вячеслав Хрипун
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