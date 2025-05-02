КСУ обнародовал Языковой комментарий к Конституции Украины и другим нормативным актам

Конституционный Суд также опубликовал Англо-украинский юридический словарь сложной лексики.

Фото: КСУ

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», был презентован Языковой комментарий к Конституции Украины и другим нормативным актам.

2 мая Конституционный Суд Украины сообщил, что «Языковой комментарий к Конституции Украины и другим нормативным актам» и «Англо-украинский юридический словарь сложной лексики» уже доступны в электронном виде.

В КСУ напомнили, что указанные издания были подготовлены и составлены совместными усилиями Конституционного Суда Украины, Института украинского языка НАН Украины и Института языкознания им. А. А. Потебни НАН Украины.

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