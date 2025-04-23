Презентован Языковой комментарий к Конституции Украины и другим нормативным актам

Языковой комментарий к Конституции Украины и другим нормативным актам был подготовлен и составлен КСУ и Институтом украинского языка НАН Украины.

Фото: ccu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 22 апреля, в Киеве состоялась презентация издания «Языковой комментарий к Конституции Украины и другим нормативным актам», который был подготовлен и составлен совместными усилиями Конституционного Суда Украины (далее — Суд) и Института украинского языка НАН Украины. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

На презентации присутствовали судьи Суда, сотрудники Секретариата Суда, представители Института украинского языка НАН Украины, Центра юридической терминологии НАПрН Украины, представители органов судебной и законодательной власти, юристы и международные эксперты.

Модерировал мероприятие руководитель Центра юридической терминологии НАПрН Украины, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент НАПрН Украины Сергей Головатый, который был председателем Постоянной комиссии по юридической терминологии Суда и главным вдохновителем этого проекта.

Сергей Головатый отметил, что во времена принятия Конституции Украины 1996 года известный украинский лингвист Святослав Караванский высказал замечания к тексту украинской Конституции, адресовав критику не ее авторам и составителям: «Языковые ошибки, которые там встречаются, — это следствие истощения украинского языка, который практиковался в УССР последние 65 лет (он писал это в 2001 году), и который по инерции продолжали использовать и в независимой Украине». Именно поэтому «Языковой комментарий к Конституции Украины и другим нормативным актам» должен облегчить путь к внедрению украинских юридических терминов в украинскую правовую систему. «Надеюсь, что благодаря совместным усилиям всех заинтересованных сторон правовая лингвистика в Украине будет на самом высоком уровне», — сказал Сергей Головатый.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился исполняющий обязанности Председателя Суда Александр Петришин. Он отметил, что движение за украинский язык в праве и юридических текстах было начато еще десять лет назад. «Уже тогда началась работа в этом направлении и были остро поставлены некоторые проблемы», — отметил он. Александр Петришин подчеркнул, что при любых условиях юриспруденция всегда была очень чувствительной к слову, языку, тексту, обеспечивая правовую определенность. В юриспруденции есть целый раздел — «правовая лингвистика». «Суд всегда опирается на такую конструкцию, как правовая определенность, которая является одним из важнейших принципов верховенства права, и без нее никак. Суд уделял значительное внимание лингвистическому анализу и демонстрировал определенные образцы применения украинского языка в юридических текстах, в частности, в своих решениях», — подчеркнул исполняющий обязанности Председателя Суда.

Старший проектный сотрудник Программы поддержки ОБСЕ для Украины Александр Водянников в приветственном слове отметил, что язык является не только средством общения, но и краеугольным камнем и фундаментальным аспектом верховенства права, правовой определенности демократического государства.

Вспоминая высказывание французского лингвиста, который утверждал, что «ничего нет вне текста», он подчеркнул, что этот постулат крайне актуален для юридической науки и юридической профессии, ведь право не существует вне текста. По его убеждению, результат этой работы будет иметь определяющее значение для развития правовой науки.

В своем выступлении директор Института украинского языка НАН Украины, доктор филологических наук, профессор Павел Гриценко поблагодарил судей Суда за их национально ориентированную позицию в защите украинского языка. Он отметил, что «Суд дважды отстоял языковую национальную вершину понятия государственного языка и не уступил, несмотря на открытые атаки. Только принципиальная позиция судей Суда сохранила украинскость Украины», — подчеркнул профессор.

Докладчик отметил, что человек и государство тесно связаны с правом. Лингвисты оценивают язык права как вершину сложной общей национальной языковой конструкции, языкового употребления, повседневного существования языка, вершину в развитии литературного стандарта. Он подчеркнул такие важные для языка права факторы, как точность и однозначность, условные знаки правовых текстов, в которых четко обозначены субъект, объект, хронотоп, обстоятельства, важные для содержания закона, определенность границ и обстоятельств применения закона. «Все эти признаки возвышают правовые тексты до общественно значимых образцов текстового пространства национального языка. Вот почему мы сознательно ставим на первое место в иерархии стилей — тексты права», — подчеркнул лингвист.

Продолжая свое выступление, он также добавил, что наш язык сегодня находится в состоянии перестройки. По его словам, центрами активной динамики украинского права остаются прежде всего Верховная Рада Украины, Конституционный Суд Украины, учреждения и организации, которые непосредственно связаны с правом. «Основными задачами в разработке украинских правовых текстов новейшего времени был выход из крепких русскоязычных объятий, очищение от русскоязычных наслоений в украинских правовых текстах», — отметил Павел Гриценко.

В завершение профессор отметил особый вклад всех, кто работал над научным изданием, и выразил уверенность, что это издание станет важным шагом в возрождении украинского ядра, нашего языка, ментальности в укреплении нашего государства. Он также добавил, что аналогичная работа разворачивается в различных отраслях науки и призвал к сотрудничеству научного и информационного сообществ.

Об идее, процессе создания и особенностях Языкового комментария рассказали заместитель начальника Редакционно-издательского управления Секретариата Конституционного Суда Украины Ирина Савченко, руководитель группы грамматики отдела грамматики и научной терминологии Института украинского языка НАН Украины, доктор филологических наук, профессор Екатерина Городенская.

«Языковой комментарий к Конституции Украины и другим нормативным актам» вышел в печать 31 марта 2025 года. Состоит из двух частей. Первая часть содержит: текст Конституции 1996 года; слова и словосочетания, которые рекомендованы в соответствии с нормами современного украинского литературного языка; выдержки из актов КСУ и комментарии Института украинского языка НАН Украины. Вторая часть — тексты законов и других актов и рекомендации по применению отдельных слов и словосочетаний.

Составителями научного издания выступили доктор юридических наук, профессор Сергей Головатый, представители редакционно-издательского управления Секретариата Конституционного Суда Украины Светлана Сидоренко и Ирина Савченко.

Языковые комментарии подготовили доктор филологических наук, профессор Екатерина Городенская, кандидат филологических наук Лариса Колибаба, кандидат филологических наук Валентина Фурса. Комментарии основаны на действующих нормах современного украинского литературного языка. Издание подготовлено при содействии Программы поддержки ОБСЕ для Украины.

Фото: ccu.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.