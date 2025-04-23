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Языковой омбудсмен Кремень бьет тревогу – профобразование могут перевести на языки меньшинств

13:15, 23 апреля 2025
Языковой омбудсмен предупреждает о рисках для статуса украинского языка в учреждениях профобразования из-за нового законопроекта.
Языковой омбудсмен Кремень бьет тревогу – профобразование могут перевести на языки меньшинств
Фото: ukrinform.ua
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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень выразил обеспокоенность из-за законопроекта «О профессиональном образовании» (№13107-д), который, по его мнению, может сузить сферу использования украинского языка в профессионально-техническом образовании.

В документе указано, что языком образовательного процесса в таких заведениях должен оставаться государственный - украинский. В то же время предусматривается возможность преподавания на языках национальных меньшинств. Для этого нужно, чтобы при поступлении в учебное заведение не менее восьми студентов выразили желание учиться на другом языке, а также чтобы основатель заведения принял соответствующее решение.

Речь идет только о тех языках национальных меньшинств, которые являются официальными в странах Европейского Союза. Законопроект не требует подтверждения этнической принадлежности студентов, желающих учиться на негосударственном языке.

В случае формирования такой группы, украинский язык предлагают изучать отдельно - как дисциплину, которая должна обеспечить достаточный уровень владения им для дальнейшей профессиональной деятельности.

По мнению Креминя, такие положения могут противоречить Конституции Украины и действующему закону «Об образовании». В секретариате языкового омбудсмена отмечают: по новой редакции, вся группа может перейти на другой язык обучения только по желанию восьми человек, без всякой связи с их происхождением. Это, по словам работника секретариата Игоря Спиридонова, фактически сводит украинский до уровня дополнительного предмета.

В Верховной Раде говорят, что законопроект еще будут дорабатывать и возможны изменения перед вторым чтением.

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университет образование

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