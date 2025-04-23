Мовний омбудсмен Кремінь б'є на сполох – профосвіту можуть перевести на мови меншин

Мовний омбудсмен попереджає про ризики для статусу української мови в закладах профосвіти через новий законопроєкт.

Фото: ukrinform.ua

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Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь висловив занепокоєння через законопроєкт «Про професійну освіту» (№13107-д), який, на його думку, може звузити сферу використання української мови у професійно-технічній освіті.

У документі зазначено, що мовою освітнього процесу у таких закладах має залишатися державна — українська. Водночас передбачається можливість викладання мовами національних меншин. Для цього потрібно, аби при вступі до навчального закладу щонайменше вісім студентів висловили бажання навчатись іншою мовою, а також щоб засновник закладу ухвалив відповідне рішення.

Йдеться лише про ті мови національних меншин, які є офіційними в країнах Європейського Союзу. Законопроєкт не вимагає підтвердження етнічної приналежності студентів, які бажають навчатися недержавною мовою.

У разі формування такої групи, українську мову пропонують вивчати окремо — як дисципліну, яка має забезпечити достатній рівень володіння нею для подальшої професійної діяльності.

На думку Креміня, такі положення можуть суперечити Конституції України та чинному закону «Про освіту». У секретаріаті мовного омбудсмена наголошують: за новою редакцією, уся група може перейти на іншу мову навчання лише за бажанням восьми осіб, без жодного зв’язку з їхнім походженням. Це, за словами працівника секретаріату Ігоря Спірідонова, фактично зводить українську до рівня додаткового предмета.

У Верховній Раді кажуть, що законопроєкт ще доопрацьовуватимуть і можливі зміни перед другим читанням.

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