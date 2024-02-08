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Минюст предлагает ввести онлайн рассмотрение дел в гражданском судопроизводстве без территориальной подсудности

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Минюст предлагает ввести онлайн рассмотрение дел в гражданском судопроизводстве без территориальной подсудности

11:28, 8 февраля 2024
Без учета правил территориальной подсудности – рассмотрение некоторых категорий дел в гражданском судопроизводстве предлагается осуществлять онлайн.
Минюст предлагает ввести онлайн рассмотрение дел в гражданском судопроизводстве без территориальной подсудности
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Рассмотрение некоторых категорий дел в гражданском судопроизводстве предлагается осуществлять онлайн. А именно – рассмотрение споров через модули систем ЕСИТС и определить категории дел, которые будут рассматриваться без учета правил территориальной подсудности.

Об этом рассказал директор Директората правосудия и уголовной юстиции Министерства юстиции Украины Александр Олейник во время круглого стола «Правосудие будущего: судебная сеть и доступ к правосудию».

Александр Олейник отметил, что онлайн-разрешение судебных споров в современном мире нужно рассматривать уже как факт, а не альтернативный механизм разрешения споров. Так, в 2021 году ЕБРР запустил проект «Regional Framework Project on Digital Transformation of Courts – Development of Online Courts for Small Crimes», направленный на облегчение доступа к правосудию и сосредотачивающийся на развитии онлайн-судов для мелких исков (от 5 000 до 1 000 евро).

Поэтому, по словам Олейника, главный вопрос состоит в том, готова ли Украина идти в ногу со временем и ввести такие онлайн-суды в нашей стране.

«Концептуальный замысел такого трансюрисдикционного разбирательства заключается в необходимости внедрения механизма, позволяющего обеспечить надлежащее судебное разбирательство и равномерное распределение нагрузки между судами и судьями. Идея состоит в том, что определенные категории дел, путем онлайн разбирательства можно будет проводить независимо от места нахождения сторон и суда. К примеру, дело приказного производства – заявлено требование о взыскании алиментов. Заявитель находится в Киеве, должник – в Сумах. Дело зарегистрировано в ЕСИТС, системой проанализировано количество судей, которые могут рассмотреть это дело, и избран один судья наименее загруженного суда Черкасской области.

На практике эту идею можно реализовать посредством использования Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) в режиме видеоконференции. Сейчас действующее процессуальное законодательство Украины, я говорю о КАС, ГПК и ХПК, предусматривает введение в эксплуатацию отдельных модулей ЕСИТС», - проинформировал Александр Олейник.

Так, по его мнению, в рамках ЕСИТС введена регистрация в обязательном порядке электронных кабинетов в ЕСИТС; представление процессуальных документов в суд в электронной форме; направление судом всех процессуальных документов, в том числе и решений судов, участникам судебного процесса в их электронные кабинеты; участие в судебном заседании в режиме видеоконференции вне помещения суда; создание протокола судебного заседания ЕСИТС; оформление судебных решений в электронной форме и изложение с использованием ЕСИТС; изложение с использованием ЕСИТС исполнительных листов в электронной форме.

«То есть все этапы судебного разбирательства предусмотрены с учетом цифровизации. Итак, можно сказать, что первый этап для введения трансюрисдикционного онлайн-разбирательства уже почти выполнен. Теперь еще необходимо нормативно урегулировать участие в онлайн-разбирательстве в режиме видеоконференции вне помещения суда с использованием собственных технических средств для всех категорий участников. Проблемные моменты по онлайн-рассмотрению споров мы предложили урегулировать в разработанных Минюстом проектах законов Украины 9090 и 9091», - отметил Александр Олейник.

Таким образом, следующий этап – ввести экстерриториальное рассмотрение дел через модули систем ЕСИТС и определить категории дел, которые будут рассматриваться без учета правил территориальной подсудности.

Именно поэтому мы предлагаем ввести пилотный проект – внести изменения в порядок функционирования подсистемы автоматизированного распределения дел ЕСИТС и предусмотреть возможности для определенных категорий дел осуществлять экстерриториальное распределение между судьями. Например, ввести трансюрисдикционное онлайн-разбирательство дел в гражданском судопроизводстве для малозначительных дел и дел наказного производства», - подытожил Александр Олейник.

Автор: Наталья Мамченко

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