Мін’юст пропонує запровадити онлайн-розгляд справ у цивільному судочинстві без територіальної підсудності

Без врахування правил територіальної підсудності – розгляд деяких категорій справ у цивільному судочинстві пропонується здійснювати онлайн.

Розгляд деяких категорій справ у цивільному судочинстві пропонується здійснювати онлайн. А саме – розгляд спорів через модулі систем ЄСІТС та визначити категорії справ, які будуть розглядатися без врахування правил територіальної підсудності.

Про це розповів директор Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України Олександр Олійник під час круглого столу «Правосуддя майбутнього: судова мережа та доступ до правосуддя».

Олександр Олійник зазначив, що онлайн-вирішення судових спорів в сучасному світі потрібно розглядати вже як факт, а не альтернативний механізм вирішення спорів. Так, у 2021 році ЄБРР запустив проект «Regional Framework Project on Digital Transformation of Courts – Development of Online Courts for Small Crimes», який спрямований на полегшення доступу до правосуддя та зосереджується на розвитку онлайн-судів для дрібних позовів (від 5 000 до 10 000 євро).

Тому, за словами Олійника, головне питання полягає в тому, чи готова Україна йти в ногу з часом і запровадити такі онлайн-суди в нашій країні.

«Концептуальний замисел такого трансюрисдикційного розгляду полягає в необхідності запровадження механізму, який би дозволив забезпечити належний судовий розгляд та рівномірний розподіл навантаження між судами та суддями. Ідея полягає в тому, що певні категорії справ, шляхом онлайн розгляду можна буде проводити незалежно від місця знаходження сторін та суду. Наприклад, справа наказного провадження – заявлено вимогу про стягнення аліментів. Заявник знаходиться в Києві, боржник – в Сумах. Справу зареєстровано в ЄСІТС, системою проаналізовано кількість суддів, які можуть розглянути цю справу, і обрано одного суддю найменш завантаженого в суді Черкаської області.

На практиці цю ідею можна реалізувати шляхом використання Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) в режимі відео конференції. Наразі чинне процесуальне законодавство України, я говорю про КАС, ЦПК та ГПК, передбачає введення в експлуатацію окремих модулів ЄСІТС», - поінформував Олександр Олійник.

Так, на його думку, в рамках ЄСІТС запроваджено реєстрацію в обов’язковому порядку електронних кабінетів в ЄСІТС; подання процесуальних документів до суду в електронній формі; направлення судом усіх процесуальних документів, в тому числі і рішень судів, учасникам судового процесу до їхніх електронних кабінетів; участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду; створення протоколу судового засідання ЄСІТС; оформлення судових рішень в електронній формі та викладення з використанням ЄСІТС; викладення з використанням ЄСІТС виконавчих листів в електронній формі.

«Тобто всі етапи судового розгляду передбачені з урахуванням цифровізації. Отже, можна сказати, що перший етап для запровадження трансюрисдикційного онлайн-розгляду вже майже виконано. Тепер ще необхідно нормативно врегулювати участь в онлайн-розгляді в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду із використанням власних технічних засобів для всіх категорій учасників. Проблемні моменти щодо онлайн-розгляду спорів ми запропонували врегулювати у розроблених Мін’юстом проектах законів України 9090 та 9091», - зауважив Олександр Олійник.

Таким чином, наступний етап - запровадити екстериторіальний розгляд справ через модулі систем ЄСІТС та визначити категорії справ, які будуть розглядатися без врахування правил територіальної підсудності.

«Саме тому ми пропонуємо запровадити пілотний проєкт – внести зміни до порядку функціонування підсистеми автоматизованого розподілу справ ЄСІТС та передбачити можливості для певних категорій справ здійснювати екстериторіальний розподіл між суддями. Наприклад, запровадити трансюрисдикційний онлайн-розгляд справ в цивільному судочинстві для малозначних справ та справ наказного провадження», - підсумував Олександр Олійник.

Автор: Наталя Мамченко

