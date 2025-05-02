У квітні оновили Перелік антиукраїнських видань

До переліку антиукраїнських видань внесено ще 11 назв.

Фото: comin.gov.ua

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Державний комітет телебачення і радіомовлення України повідомив, що у квітні до переліку антиукраїнських видань держави-агресора вніс ще 11 назв.

Станом на 2 травня у ньому міститься інформація про 577 пропагандистських видань.

У Держкомтелерадіо нагадали, що за результатами моніторингу ведеться Перелік книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини. Основне призначення переліку – інформування суб’єктів книгорозповсюдження, правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб про те, що розповсюдження включених до Переліку видань може містити ознаки злочинів, відповідальність за вчинення яких передбачена Кримінальним кодексом України.

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