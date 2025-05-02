На Закарпатті чоловік прикував дружину ланцюгом і утримував у неволі понад 10 днів

70-річний чоловік прикував дружину ланцюгом до меблів.

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На Закарпатті у селі Білки Хустського району 70-річний місцевий мешканець прикував дружину ланцюгом і утримував у неволі понад 10 днів. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Правоохоронці виявили у літній кухні 68-річну жінку, яка була прикутою ланцюгом до меблів. Під час спілкування із потерпілою зʼясувалося, що 70-річний чоловік позбавив її волі ще майже два тижні тому.

Жінку звільнили, надали їй першу допомогу, а також задокументували її свідчення.

Щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження. Йому вручили підозру за фактом незаконного позбавлення волі та умисного легкого тілесного ушкодження (частина 2 статті 146 та частина 1 статті 125 Кримінального кодексу України). Максимально санкція статті передбачає п’ять років ув’язнення.

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