Конкурс в апелляционные суды – когда будут отбирать судей в апелляции первой, второй и третьей группы

Собеседования с кандидатами в прифронтовые апелляции состоятся в июле-сентябре, а с претендентами в суды в западных и центральных областях уже в 2026 году.

Источник фото: ВККС

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В Высшей квалификационной комиссии судей сообщили новые подробности о конкурсе на должности судей общих апелляционных судов.

Секретарь Первой палаты ВККС Сергей Чумак 2 мая во время онлайн-общения с кандидатами в апелляционные суды напомнил, что 28 апреля ВККС утвердила особенности конкурса на 425 вакантных должностей судей общих апелляционных судов.

Конкурс будет проходить не после формирования традиционного общего финального рейтинга по итогам собеседований, а фактически сразу по конкретным апелляционным судам.

То есть, 706 кандидатов в общие апелляционные суды будут подавать заявления для участия в конкурсах на должности судей конкретных апелляционных судов, и только после этого с ними состоятся собеседования. По итогам собеседований претенденты, которые наберут наилучшие баллы за весь конкурс, получат рекомендации на должности судей того или иного апелляционного суда.

Апелляционные суды, при этом, разделены на несколько не равных по количеству судов групп.

Документы для участия в конкурсе на 83 вакантных должности судей апелляционных судов первой группы, кандидаты могут подать до 9 мая 2025 года.

Как рассказал Сергей Чумак, в Комиссии, в целом, не ждут слишком большого количества кандидатов, желающих выбрать должности судей апелляционных судов первой очереди, в которую входят, в частности, Запорожский апелляционный суд, Черниговский апелляционный суд и Сумской апелляционный суд.

«Не думаю, что будет больше 100 заявлений в суды первой очереди», - отметил Сергей Чумак. По состоянию на 1 мая заявления для участия в конкурсе в апелляционные суды первой очереди подали пока 5 кандидатов.

По словам секретаря Первой палаты, собеседования с кандидатами на должности судей первой очереди, ВККС планирует начать в июле.

Собеседования, а также процедура преодоления негативных выводов Общественного совета добродетели в пленарном составе может занять в ВККС около 2,5 месяцев.

По словам секретаря Первой палаты, собеседования с кандидатами на должности судей судов первой очереди, ВККС планирует начать в июле. Вероятно, собеседования начнутся уже 8 июля.

Собеседования, а также процедура преодоления негативных выводов Общественного совета добропорядочности в пленарном составе может занять у ВККС около 2,5 месяцев.

Таким образом, конкурсная процедура для кандидатов на должности судей апелляционных судов первой группы завершится примерно в конце сентября.

После этого, также в сентябре, ВККС планирует объявить о конкурсе во вторую группу апелляционных судов, в которую входят апелляции крупнейших городов страны – Киева, Львова, Харькова, Днепра и Одессы.

В Комиссии ожидают, что кандидатов в апелляции второй группы будет значительно больше, чем в апелляции первой группы. Следовательно, проведение собеседований с ними займет больше времени, чем с претендентами на должности судей апелляций первой группы.

Что касается третьей группы, в которую входят апелляционные суды, расположенные преимущественно в центральной и западной части страны, то когда конкретно Комиссия сможет провести конкурс на должности судей этих судов, известно лишь в общих чертах.

Как отметил Сергей Чумак, конкурс в суды третьей группы, вероятно, состоится уже в 2026 году и растянется практически на весь следующий год.

Причины такой неопределенности заключаются в том, что в июне 2025 года начинается конкурс в Высший антикоррупционный суд. Кроме того, Комиссия будет занята процедурами отбора на должности 1800 судей местных судов.

Кроме того, как известно, в Украине создаются два принципиально новых суда – Специализированный окружной административный суд и Специализированный апелляционный административный суд. Конкурсы в указанные суды также будет проводить ВККС.

Автор Вячеслав Хрипун

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