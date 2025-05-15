Практика судов
  1. В мире

Трамп призвал Apple не выводить производство iPhone в Индию

15:13, 15 мая 2025
США терпели Китай, но Индию не примут.
Трамп призвал Apple не выводить производство iPhone в Индию
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп обратился к генеральному директору Apple Тиму Куку с просьбой не расширять производство iPhone в Индии, несмотря на планы компании. Об этом сообщает издание Axios.

«Тим, ты мой друг, я всегда хорошо к тебе относился. Но я не хочу, чтобы вы строили заводы в Индии», - заявил Трамп, обращаясь к главе Apple.

Политик подчеркнул, что США уже долгое время мирились с тем, что техногигант производил свою продукцию в Китае, однако, по его мнению, Соединенные Штаты не должны допускать переноса производства в другие страны.

Эти слова прозвучали на фоне сообщений о намерениях Apple масштабно расширить производственные мощности в Индии - на фоне растущего напряжения в отношениях между Вашингтоном и Пекином, а также новых торговых ограничений.

Axios также отмечает, что Трамп упомянул о возможном новом торговом соглашении между США и Индией, в рамках которого Дели якобы может отменить пошлины на американские товары.

После публикации новости акции Apple упали на 1% в ходе предрыночной торговли.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Apple Дональд Трамп Индия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Отсутствие у лица регистрации как внутренне перемещенного не является основанием для прекращения социальных выплат – Верховный Суд

Также Верховный Суд в этом деле указал, что право на страховые выплаты наследодателя, которые не были им получены из-за временной оккупации территорий, входит в состав наследства независимо от того, обращался ли он за их восстановлением.

В украинское законодательство вводят «правило Болар», которое позволит снизить цены на лекарства – Верховная Рада приняла закон

Принятый закон предусматривает, что регистрацию лекарств можно проводить на следующий день после окончания действия патента на оригинальный препарат, что позволит усилить конкуренцию между производителями лекарств-генериков и снизить цены на лекарства для пациентов.

Депутаты поддержали законопроект об отмене проверок для получения виз определенными иностранцами

Нередко отказы в предоставлении соответствующей визы необоснованны, и базируются исключительно на основании происхождения лица из государств по списку, утвержденному СБУ и МИД, без рассмотрения заявлений по существу, отмечают авторы законопроекта.

Парламент принял закон о лишении специальных пенсий лиц, осужденных за преступления против основ национальной безопасности

Верховная Рада внесла изменения в законы о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, о прокуратуре и о государственной службе относительно лишения специальных пенсий лиц, осужденных за определенные категории преступлений.

Верховная Рада поддержала урегулирование ежемесячной денежной выплаты членам семьи погибших граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной

На данный момент неопределенность положения относительно размера ежемесячной денежной выплаты в случае наличия двух и более членов семьи побуждает граждан обращаться в суд.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Стадник
    Ігор Стадник
    заступник голови Вінницького апеляційного суду