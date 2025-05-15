Трамп призвал Apple не выводить производство iPhone в Индию

США терпели Китай, но Индию не примут.

Фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп обратился к генеральному директору Apple Тиму Куку с просьбой не расширять производство iPhone в Индии, несмотря на планы компании. Об этом сообщает издание Axios.

«Тим, ты мой друг, я всегда хорошо к тебе относился. Но я не хочу, чтобы вы строили заводы в Индии», - заявил Трамп, обращаясь к главе Apple.

Политик подчеркнул, что США уже долгое время мирились с тем, что техногигант производил свою продукцию в Китае, однако, по его мнению, Соединенные Штаты не должны допускать переноса производства в другие страны.

Эти слова прозвучали на фоне сообщений о намерениях Apple масштабно расширить производственные мощности в Индии - на фоне растущего напряжения в отношениях между Вашингтоном и Пекином, а также новых торговых ограничений.

Axios также отмечает, что Трамп упомянул о возможном новом торговом соглашении между США и Индией, в рамках которого Дели якобы может отменить пошлины на американские товары.

После публикации новости акции Apple упали на 1% в ходе предрыночной торговли.

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