Трамп закликав Apple не виводити виробництво iPhone до Індії

США терпіли Китай, але Індію не приймуть.

Фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп звернувся до генерального директора Apple Тіма Кука з проханням не розширювати виробництво iPhone в Індії, попри плани компанії. Про це повідомляє видання Axios.

«Тім, ти мій друг, я завжди добре до тебе ставився. Але я не хочу, щоб ви будували заводи в Індії», — заявив Трамп, звертаючись до очільника Apple.

Політик підкреслив, що США вже тривалий час мирилися з тим, що техногігант виробляв свою продукцію в Китаї, однак, на його думку, Сполучені Штати не повинні допускати перенесення виробництва до інших країн.

Ці слова пролунали на тлі повідомлень про наміри Apple масштабно розширити виробничі потужності в Індії — на тлі зростаючої напруги у відносинах між Вашингтоном і Пекіном, а також нових торговельних обмежень.

Axios також зазначає, що Трамп згадав про можливу нову торговельну угоду між США та Індією, в межах якої Делі нібито може скасувати мита на американські товари.

Після публікації новини акції Apple впали на 1% у ході передринкової торгівлі.

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