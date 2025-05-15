Ситуація на кордоні з Угорщиною залишається стабільною, — Держприкордонслужба

Жодних нестандартних ситуацій на українсько-угорському кордоні не зафіксовано.

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Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко запевнив, що на лінії кордону з Угорщиною не зафіксовано нестандартних ситуацій.

«Якщо говорити безпосередньо про ситуацію на лінії кордону, то за останній період на цьому напрямку не зафіксовано жодних нестандартних обставин, які б становили загрозу для безпеки державного кордону. Якщо ж уважно проаналізувати фото- та відеоматеріали, які використовуються для поширення таких вкидів, то видно, що йдеться переважно про кадри з військових парадів, які проходили в Угорщині у попередні роки, або з виставки військової техніки, що відбувалася в Будапешті», - сказав Демченко в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що необхідно керуватися достовірними джерелами інформації.

Раніше в мережі почали поширювати відео, на яких начебто зафіксовано рух угорської бронетехніки.

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