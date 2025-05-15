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Банани можуть стати розкішшю — кліматологи попереджають про нову небезпеку

18:58, 15 травня 2025
До 2080 року дві третини бананових плантацій можуть зникнути.
Банани можуть стати розкішшю — кліматологи попереджають про нову небезпеку
Фото: unsplash
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Найулюбленіший фрукт більшості людей — банан — опинився під реальною загрозою через кліматичну кризу. Про це повідомляє The Guardian.

Як свідчить нове дослідження благодійної організації Christian Aid, до 2080 року майже дві третини територій у Латинській Америці та Карибському регіоні, придатних для вирощування бананів, можуть стати непридатними для цієї культури.

Температурні рекорди, екстремальні погодні явища та шкідники, пов’язані зі змінами клімату, руйнують врожаї в таких країнах, як Гватемала, Коста-Рика та Колумбія. Це знижує врожайність і нищить цілі сільські громади.

Банани — не лише найпопулярніший фрукт, а й четверта за значенням сільськогосподарська культура у світі після пшениці, рису та кукурудзи. Близько 80% бананів вирощується для місцевого споживання. Для понад 400 мільйонів людей цей фрукт забезпечує до 27% щоденних калорій. А 80% бананів, які потрапляють у супермаркети по всьому світу, експортуються саме з Латинської Америки та Карибів — регіонів, які найбільше страждають від кліматичних катаклізмів.

Бананові плантації не витримують впливу кліматичних змін, що позбавляє людей засобів до існування. «Через клімат змінився дощ, з’явилися нові хвороби, і плантації гинуть. Це означає, що ми не маємо врожаю — і не маємо грошей», — розповіла 53-річна фермерка з Гватемали Аурелія Поп Шо.

Особливо вразливим є сорт «кавендіш», який домінує на світовому ринку експорту. Він чутливий до перепадів температур, потребує помірного поливу та не витримує штормів, які пошкоджують листя і порушують фотосинтез. Попри існування сотень сортів бананів, саме «кавендіш» став глобальним стандартом через високу врожайність і транспортабельність — але ця одноманітність робить культуру надзвичайно вразливою до кліматичних змін і хвороб.

Погодні зміни сприяють поширенню небезпечних грибкових захворювань. Чорна плямистість листя може знизити фотосинтез на 80%, особливо в умовах підвищеної вологості. Ще більш загрозливою є грибкова хвороба Fusarium TR4, яка вражає ґрунт і вже знищує плантації «кавендіш» по всьому світу.

У Christian Aid закликають країни з високим рівнем викидів — головних винуватців кліматичної кризи — терміново скорочувати залежність від викопного палива і виконати свої зобов’язання з фінансування адаптації уразливих громад до змін клімату.

«Банани — не просто улюблений фрукт людства, це також ключове джерело харчування для мільйонів людей», — заявила Осай Оджиґо, директорка з політики та кампаній Christian Aid. — «Життя та добробут тих, хто практично не винен у глобальному потеплінні, вже зараз під серйозною загрозою».

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