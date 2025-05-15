4 тисячі доларів за рішення – ВАКС залишив в силі вирок судді з Сумщини

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок судді Господарського суду Сумської області – 6 років позбавлення волі.

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 15 травня 2025 року підтвердила вирок судді Господарського суду Сумської області Наталії Спиридонової, яку визнано винною в отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Суд залишив у силі рішення ВАКС від 26 червня 2024 року, яким суддю засуджено до шести років позбавлення волі з конфіскацією половини майна та забороною обіймати посади в судовій системі протягом трьох років. Спиридонову визнано винною за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Суд підтримав аргументи прокурора та відхилив апеляційну скаргу захисту. Рішення набрало чинності з моменту проголошення, але може бути оскаржене в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

У ході слідства встановлено, що в червні 2019 року суддя вимагала хабар у 4 тисячі доларів США за винесення рішення на користь позивача у справі щодо скасування рішення селищної ради про земельне питання. Отримавши гроші через посередника, того ж дня Спиридонова винесла рішення на користь заявника.

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