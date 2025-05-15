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На Одещині чоловіки зберігали автомат і гранати — зброю везли з фронту і купували онлайн

18:40, 15 травня 2025
Поліція виявила у трьох мешканців Одещини цілий арсенал незаконної зброї, частину з якої привезли із зони бойових дій або придбали через інтернет.
На Одещині чоловіки зберігали автомат і гранати — зброю везли з фронту і купували онлайн
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На Одещині троє чоловіків нестимуть кримінальну відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими пристроями. Двом із них суд уже виніс обвинувальні вироки — по чотири та три з половиною роки позбавлення волі з іспитовим строком. Про це повідомляє поліція регіону.

54-річного жителя Ізмаїла та двох мешканців Подільського району віком 32 та 48 років викрили після надходження оперативної інформації.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в домоволодіннях фігурантів, де виявили цілий арсенал незаконної зброї.

Поліцейські вилучили у фігурантів гвинтівку Мосіна, автомат Калашникова з чотирма магазинами до них, нарізний короткоствольний пістолет ІЖ, два корпуси ручних осколкових гранат різної модифікації у комплекті з запалами, саморобний обріз мисливської рушниці, а також 239 набоїв різних калібрів до вогнепальної зброї.

Крім того, поліцейські встановили, що 32-річний житель Подільського району ще одну гранату подарував товаришу. Відносно останнього слідчі виділили матеріали в окреме провадження, яке нині розслідується.

Ізмаїлець придбав арсенал через інтернет з метою колекціонування, молодший за віком подільчанин – привіз із зони бойових дій в якості сувенірів, а його старший земляк змайстрував зі знайдених складових частин.

Вилучене поліцейські скерували на експертні дослідження. Згідно з висновками балістичних експертиз, уся зброя та боєприпаси у справному стані та придатні до використання.

Залежно від скоєного, слідчі висунули чоловікам обвинувачення у незаконному придбанні, носінні, зберіганні, збуті бойових припасів, вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, а також незаконному виготовленні вогнепальної зброї. Ці злочини кваліфікуються за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 263-1 Кримінального кодексу України. 

Обвинувальні акти відносно правопорушників були скеровані до суду. Суд вже розглянув справи чоловіків, визнав їх винними і призначив покарання у вигляді чотирьох та трьох з половиною років позбавлення волі з іспитовим строком два роки.

Протягом випробувального терміну засуджені повинні періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти вказаний орган про зміну місця проживання, роботи або навчання.

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зброя Одеса

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