Відсутність у особи реєстрації як внутрішньо переміщеної не є підставою для припинення соціальних виплат – Верховний Суд

Також Верховний Суд в цій справі вказав, що право на страхові виплати спадкодавця, які не були ним отримані через тимчасову окупацію територій, входить до складу спадщини незалежно від того, чи звертався він за їх відновленням.

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Відсутність реєстрації особи як внутрішньо переміщеної та її незвернення до органів Фонду соціального страхування на підконтрольній Україні території не є підставою для невиплати страхових платежів.

Припинення страхових виплат за життя спадкодавця з підстав, не передбачених законом, не зумовлює припинення вже призначених страхових виплат і не позбавляє спадкоємців можливості спадкувати право на їх отримання.

Неможливість отримання свідоцтва про право на спадщину через відсутність документального підтвердження розміру невиплачених страхових сум не перешкоджає спадкоємцю звертатися до суду за захистом своїх прав. На це вказав Касаційний цивільний суд Верховного Суду у постанові від 26 березня 2025 року по справі 183/5694/22 за позовом фізособи до Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області про визнання права власності на недоотримані страхові виплати в порядку спадкування за законом, зобов’язання вчинити певні дії.

Обставини справи

На обґрунтування заявлених вимог позивач зазначала, що спадкодавець мала право на нарахування та виплату страхових виплат незалежно від звернення до робочих груп Фонду на підконтрольній Україні території, тому вона як спадкоємець має право на отримання страхових виплат у порядку спадкування за законом.

Суд першої інстанції позов задовольнив, зазначивши, що позивач як спадкоємець першої черги за законом після смерті матері, має право на отримання страхових виплат у порядку спадкування за законом.

Апеляційний суд скасував рішення місцевого суду, ухвалив нове рішення, яким відмовив у задоволенні позову, зазначивши, що припинення страхових виплат за життя спадкодавця з підстав, не передбачених законом, та неоскарження дій ГУ ПФУ в Луганській області спадкодавцем не зумовлює припинення вже призначених страхових виплат і не позбавляє його спадкоємців можливості спадкувати право на отримання страхових виплат. Право на такі виплати у спадкодавця зберігається і ці виплати вважаються такими, що належали до виплати спадкодавцю.

Враховуючи, що справа не містить постанови нотаріуса про відмову позивачу у вчиненні нотаріальних дій, а також відсутність доказів видачі нотаріусом позивачу свідоцтва про право на спадщину за законом на недоотримані страхові виплати після смерті матері та те, що такі докази позивачем не надано, позивач передчасно звернулася до суду з цими вимогами до Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд не погодився з висновками апеляційного суду, постанову апеляційного суду скасував, рішення місцевого суду залишив в силі з огляду на таке.

КЦС ВС вказав, що право на страхові виплати, які належали спадкодавцю за життя, але не були ним отримані з причин, не передбачених законом (зокрема через тимчасову окупацію території), входить до складу спадщини незалежно від того, чи звертався спадкодавець за їх відновленням. Відсутність у особи реєстрації як внутрішньо переміщеної особи не є законодавчо передбаченою підставою для припинення соціальних виплат.

Спадкоємець має право звернутися до суду за визнанням права власності на недоотримані страхові виплати без попереднього отримання свідоцтва про право на спадщину, якщо існують перешкоди для його оформлення через неможливість визначення складу спадкового майна.

Автор: Наталя Мамченко

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