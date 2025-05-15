Отсутствие у лица регистрации как внутренне перемещенного не является основанием для прекращения социальных выплат – Верховный Суд

Также Верховный Суд в этом деле указал, что право на страховые выплаты наследодателя, которые не были им получены из-за временной оккупации территорий, входит в состав наследства независимо от того, обращался ли он за их восстановлением.

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Отсутствие регистрации лица как внутренне перемещенного и его необращение в органы Фонда социального страхования на подконтрольной Украине территории не является основанием для невыплаты страховых платежей.

Прекращение страховых выплат при жизни наследодателя по основаниям, не предусмотренным законом, не обусловливает прекращение уже назначенных страховых выплат и не лишает наследников возможности наследовать право на их получение.

Невозможность получения свидетельства о праве на наследство из-за отсутствия документального подтверждения размера невыплаченных страховых сумм не препятствует наследнику обращаться в суд за защитой своих прав. На это указал Кассационный гражданский суд Верховного Суда в постановлении от 26 марта 2025 года по делу №183/5694/22 по иску физического лица к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Луганской области о признании права собственности на недополученные страховые выплаты в порядке наследования по закону, обязании совершить определенные действия.

Обстоятельства дела

В обоснование заявленных требований истец указывала, что наследодатель имела право на начисление и выплату страховых выплат независимо от обращения в рабочие группы Фонда на подконтрольной Украине территории, поэтому она как наследник имеет право на получение страховых выплат в порядке наследования по закону.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, отметив, что истец как наследник первой очереди по закону после смерти матери имеет право на получение страховых выплат в порядке наследования по закону.

Апелляционный суд отменил решение местного суда, принял новое решение, которым отказал в удовлетворении иска, отметив, что прекращение страховых выплат при жизни наследодателя по основаниям, не предусмотренным законом, и неоспаривание действий ГУ ПФУ в Луганской области наследодателем не обусловливает прекращение уже назначенных страховых выплат и не лишает его наследников возможности наследовать право на получение страховых выплат. Право на такие выплаты у наследодателя сохраняется, и эти выплаты считаются такими, что подлежали выплате наследодателю.

Учитывая, что дело не содержит постановления нотариуса об отказе истцу в совершении нотариальных действий, а также отсутствие доказательств выдачи нотариусом истцу свидетельства о праве на наследство по закону на недополученные страховые выплаты после смерти матери и то, что такие доказательства истцом не предоставлены, истец преждевременно обратилась в суд с этими требованиями к Управлению исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Луганской области.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда, постановление апелляционного суда отменил, решение местного суда оставил в силе по следующим причинам.

КГС ВС указал, что право на страховые выплаты, которые принадлежали наследодателю при жизни, но не были им получены по причинам, не предусмотренным законом (в частности, из-за временной оккупации территории), входит в состав наследства независимо от того, обращался ли наследодатель за их восстановлением. Отсутствие у лица регистрации как внутренне перемещенного лица не является законодательно предусмотренным основанием для прекращения социальных выплат.

Наследник имеет право обратиться в суд за признанием права собственности на недополученные страховые выплаты без предварительного получения свидетельства о праве на наследство, если существуют препятствия для его оформления из-за невозможности определения состава наследственного имущества.

Автор: Наталя Мамченко

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