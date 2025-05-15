Еврокомиссия обвинила TikTok в нарушении правил цифровых услуг ЕС

Еврокомиссия угрожает TikTok штрафом в 6% дохода из-за рекламных нарушений.

Фото: getty images

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Европейская комиссия выдвинула предварительные обвинения социальной сети TikTok в нарушении законодательства Европейского Союза о цифровых услугах (DSA). Как сообщает Politico.

В частности, ЕК считает, что TikTok ненадлежащим образом информирует пользователей о рекламном контенте. Речь идет об отсутствии четких данных о заказчиках рекламы, целевой аудитории и содержания объявлений. Также платформа не обеспечивает должной прозрачности и возможности публичного поиска рекламных материалов.

В случае подтверждения нарушений TikTok может грозить штраф в размере до 6% от глобального годового дохода. В то же время компания имеет право предоставить свои объяснения или предложить исправления во избежание санкций.

Это уже второй случай, когда TikTok получает официальное предупреждение в рамках действия Закона о цифровых услугах. Окончательное решение Еврокомиссии еще не принято.

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