Єврокомісія звинуватила TikTok у порушенні правил цифрових послуг ЄС

Єврокомісія погрожує TikTok штрафом у 6% доходу через рекламні порушення.

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Європейська комісія висунула попередні звинувачення соціальній мережі TikTok у порушенні законодавства Європейського Союзу про цифрові послуги (DSA). Як повідомляє Politico.

Зокрема, ЄК вважає, що TikTok неналежно інформує користувачів про рекламний контент. Йдеться про відсутність чітких даних щодо замовників реклами, цільової аудиторії та змісту оголошень. Також платформа не забезпечує належної прозорості та можливості публічного пошуку рекламних матеріалів.

У разі підтвердження порушень TikTok може загрожувати штраф у розмірі до 6% від глобального річного доходу. Водночас компанія має право надати свої пояснення або запропонувати виправлення для уникнення санкцій.

Це вже другий випадок, коли TikTok отримує офіційне попередження в межах дії Закону про цифрові послуги. Остаточне рішення Єврокомісії ще не ухвалене.

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