Залучав військових до будівельних робіт і за гроші обіцяв службу в тилу — на Закарпатті переглянули запобіжний захід командиру батальйону

Суд відхилив апеляцію на тримання під вартою командира батальйону, який за хабар обіцяв підлеглим службу в тилу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Закарпатському апеляційному суді розглянули скаргу на тримання під вартою командира батальйону, якого обвинувачуюють у корупції та зловживанні службовим становищем. Суд першої інстанції продовжив щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави. Про це повідомляє пресслужба суду.

Згідно з матеріалами провадження, чоловік, перебуваючи на посаді командира батальйону однієї з військових частин, діяв у змові з групою осіб, з корисливих мотивів. За даними слідства, він брав неправомірну вигоду від підлеглих військовослужбовців за можливість проходити службу в тилу, на території Закарпатської області.

Крім того, він, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, зловживаючи службовим становищем в умовах воєнного стану, залучав підлеглих до виконання будівельних робіт на своїй приватній земельній ділянці.

У поданій апеляційній скарзі захисник обвинуваченого просив скасувати ухвалу суду першої інстанції та обрати інший запобіжний захід, передбачивши можливість внесення застави в розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Після того як сторони висловили свої аргументи, судді Закарпатського апеляційного суду вирішили: скаргу обвинуваченого та його адвоката не задовольняти, а рішення Ужгородського міськрайонного суду від 21 квітня 2025 року залишити без змін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.