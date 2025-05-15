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Залучав військових до будівельних робіт і за гроші обіцяв службу в тилу — на Закарпатті переглянули запобіжний захід командиру батальйону

18:04, 15 травня 2025
Суд відхилив апеляцію на тримання під вартою командира батальйону, який за хабар обіцяв підлеглим службу в тилу.
Залучав військових до будівельних робіт і за гроші обіцяв службу в тилу — на Закарпатті переглянули запобіжний захід командиру батальйону
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У Закарпатському апеляційному суді розглянули скаргу на тримання під вартою командира батальйону, якого обвинувачуюють у корупції та зловживанні службовим становищем. Суд першої інстанції продовжив щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Згідно з матеріалами провадження, чоловік, перебуваючи на посаді командира батальйону однієї з військових частин, діяв у змові з групою осіб, з корисливих мотивів. За даними слідства, він брав неправомірну вигоду від підлеглих військовослужбовців за можливість проходити службу в тилу, на території Закарпатської області.

Крім того, він, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, зловживаючи службовим становищем в умовах воєнного стану, залучав підлеглих до виконання будівельних робіт на своїй приватній земельній ділянці.

У поданій апеляційній скарзі захисник обвинуваченого просив скасувати ухвалу суду першої інстанції та обрати інший запобіжний захід, передбачивши можливість внесення застави в розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Після того як сторони висловили свої аргументи, судді Закарпатського апеляційного суду вирішили: скаргу обвинуваченого та його адвоката не задовольняти, а рішення Ужгородського міськрайонного суду від 21 квітня 2025 року залишити без змін.

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