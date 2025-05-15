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Привлекал военных к строительным работам и за деньги обещал службу в тылу — на Закарпатье пересмотрели меру пресечения командиру батальона

18:04, 15 мая 2025
Суд отклонил апелляцию на содержание под стражей командира батальона, который за взятку обещал подчиненным службу в тылу.
Привлекал военных к строительным работам и за деньги обещал службу в тылу — на Закарпатье пересмотрели меру пресечения командиру батальона
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В Закарпатском апелляционном суде рассмотрели жалобу на содержание под стражей командира батальона, которого обвиняют в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Суд первой инстанции продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения суммы залога. Об этом сообщает пресс-служба суда. 

Согласно материалам производства, мужчина, находясь в должности командира батальона одной из воинских частей, действовал в сговоре с группой лиц из корыстных побуждений. По данным следствия, он получал незаконную выгоду от подчинённых военнослужащих за возможность проходить службу в тылу, на территории Закарпатской области.

Кроме того, он, осознавая противоправный характер своих действий и злоупотребляя служебным положением в условиях военного положения, привлекал подчинённых к выполнению строительных работ на своём частном земельном участке.

В поданной апелляционной жалобе защитник обвиняемого просил отменить решение суда первой инстанции и выбрать другую меру пресечения, предусмотрев возможность внесения залога в размере 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

После того как стороны озвучили свои аргументы, судьи Закарпатского апелляционного суда постановили: жалобу обвиняемого и его адвоката оставить без удовлетворения, а решение Ужгородского горрайонного суда от 21 апреля 2025 года — без изменений.

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