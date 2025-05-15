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Зеленский и Эрдоган проводят переговоры с делегациями Украины и Турции, фото

14:10, 15 мая 2025
Владимир Зеленский в Анкаре встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Зеленский и Эрдоган проводят переговоры с делегациями Украины и Турции, фото
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Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая находится с визитом в Анкаре, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Фото встречи опубликовало издание Clash Report.

На снимках также присутствует украинская делегация: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

По информации российских СМИ, делегация РФ уже прибыла в Стамбул и ожидает встречи, которая, вероятно, состоится в течение ближайших двух-трёх часов.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп не будет участвовать в переговорах между Украиной и Россией, которые запланированы на 15 мая в Стамбуле, поскольку не будет Путина.

Напомним, переговоры должны состояться в резиденции турецкого президента во дворце Долмабахче на берегу Босфора. Российскую сторону будут представлять преимущественно чиновники второго эшелона.

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Украина Турция Владимир Зеленский

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