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Какая ответственность предусмотрена за занижение обязательства по НДФЛ в имущественной декларации - разъяснение

09:57, 16 мая 2025
За занижение обязательства по НДФЛ в декларации о доходах – штраф 10%, 25% или 50% от суммы доначисления.
Какая ответственность предусмотрена за занижение обязательства по НДФЛ в имущественной декларации - разъяснение
Фото: unsplash
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В Государственной налоговой службе рассказали, какая ответственность предусмотрена за занижение обязательства по налогу на доходы физических лиц в годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, выявленное контролирующим органом.

Согласно п. 123.1 ст. 123 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI, совершение налогоплательщиком действий, повлекших за собой определение контролирующим органом суммы налогового обязательства и/или другого обязательства, контроль за уплатой которого возложен на контролирующие органы на основаниях, определённых подпунктами 54.3.1, 54.3.2 (кроме случаев уменьшения суммы налога на доходы физических лиц, заявленной к возврату из бюджета в связи с использованием права на налоговую скидку) п. 54.3 ст. 54 НКУ, — влечёт наложение на налогоплательщика штрафа в размере 10% суммы определённого налогового обязательства и/или другого обязательства, контроль за уплатой которого возложен на контролирующие органы.

Согласно п. 123.2 ст. 123 НКУ, действия, предусмотренные п. 123.1 (за исключением действий, предусмотренных п. 123.2¹ ст. 123 НКУ), совершённые умышленно, — влекут наложение штрафа в размере 25% от суммы определённого налогового обязательства и/или другого обязательства, контроль за уплатой которого возложен на контролирующие органы.

Действия, предусмотренные п. 123.2 ст. 123 НКУ, совершённые повторно в течение 1095 календарных дней, — влекут наложение штрафа в размере 50% суммы определённого налогового обязательства и/или другого обязательства, контроль за уплатой которого возложен на контролирующие органы (п. 123.3 ст. 123 НКУ).

Действия считаются умышленными, если имеются доказанные контролирующим органом обстоятельства, свидетельствующие о том, что налогоплательщик преднамеренно, целенаправленно создал условия, которые не могут иметь иной цели, кроме как неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, установленных НКУ и другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы (п. 109.1 ст. 109 НКУ).

Кроме того, при начислении контролирующим органом по результатам проверки налогового обязательства и/или другого обязательства, контроль за уплатой которого возложен на контролирующие органы, в случае выявления его занижения — на сумму такого занижения, начиная с первого рабочего дня, следующего за последним днём предельного срока уплаты налогоплательщиком этого обязательства за соответствующий налоговый (отчётный) период, по которому выявлено занижение, и за весь период занижения (в том числе за период административного и/или судебного обжалования), начисляется пеня (п.п. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 НКУ).

Начисление пени, предусмотренной п.п. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 НКУ, прекращается в день наступления срока погашения денежного обязательства, определённого контролирующим органом по результатам проверки. Такая пеня начисляется в день завершения её начисления за весь период занижения налогового обязательства, начиная с дня, определённого п.п. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 НКУ, до дня окончания (п.п. 129.3.4¹ п. 129.3 ст. 129 НКУ).

Согласно п. 129.4 ст. 129 НКУ, на суммы занижения налогового обязательства, определённого п.п. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 НКУ, начисляется пеня за каждый календарный день занижения налогового обязательства, включая день наступления срока погашения налогового обязательства, определённого контролирующим органом, из расчёта 120% годовой учетной ставки Национального банка Украины, действующей на каждый такой день.

Согласно статье 164¹ Кодекса Украины об административных правонарушениях от 7 декабря 1984 года № 8073-X, непредоставление или несвоевременное предоставление гражданами налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах, если их подача является обязательной, либо включение в такие декларации искажённых данных влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере от трёх до восьми необлагаемых минимумов доходов граждан.

Действия, предусмотренные частью первой ст. 164 КУоАП, совершённые лицом, которое в течение года уже подвергалось административному взысканию за аналогичное нарушение, влекут наложение штрафа в размере от пяти до восьми необлагаемых минимумов доходов граждан.

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