Можно ли отправить работника с инвалидностью в командировку — ответ Гоструда

Отказ без уважительных причин командировки является нарушением трудовой дисциплины.

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Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъясняет, можно ли направить работника с инвалидностью в командировку.

Указывается, что работники обязаны трудиться честно и добросовестно, своевременно и точно выполнять распоряжения работодателя, соблюдать трудовую и технологическую дисциплину, требования нормативных актов по охране труда, бережно относиться к имуществу работодателя, с которым заключён трудовой договор (статья 139 КЗоТ). Таким образом, работник обязан выполнить распоряжение руководителя о командировке, если это предусмотрено трудовым договором.

Отказ без уважительных причин от командировки является нарушением трудовой дисциплины.

Трудовое законодательство не содержит прямых запретов или ограничений на направление работника с инвалидностью в командировку, а также не требует получения отдельного согласия работника с инвалидностью на отправление в командировку. Деятельность государства направлена на создание равных условий и возможностей для работников с инвалидностью полноценно выполнять свои трудовые обязанности наравне с другими работниками, в том числе связанные с командировками.

Так, например, Кабинет Министров Украины разрешил предприятиям, учреждениям и организациям, полностью или частично содержащимся (финансируемым) за счёт бюджетных средств, возмещать расходы на командировку сопровождающего лица командированных работников, имеющих I группу инвалидности вследствие нарушений опорно-двигательного аппарата и зрения (постановление КМУ от 08.06.2016 №353).

Согласно Закону Украины "Об основах социальной защищённости лиц с инвалидностью в Украине" (статья 17): работодатели обязаны создавать для лиц с инвалидностью условия труда в соответствии с индивидуальными программами реабилитации и медицинскими заключениями.

Поручение выполнения работ, в том числе направление в командировку работников с инвалидностью, которые не соответствуют индивидуальным программам реабилитации и медицинским заключениям, является нарушением трудового законодательства.

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