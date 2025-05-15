Суд в Тернопольской области вынес приговор мужчине, который получил повестку, но отказался от должности деловода в тылу

В Тернопольской области суд наказал мужчину, уклонившегося от мобилизации. Военнообязанному предлагали службу в тылу, однако он отказался. Приговор по делу № 604/870/24 вынес Подволочиский районный суд Тернопольской области.

В материалах дела указано, что ВЛК признала мужчину годным к мобилизации. В апреле 2024 года ему пытались вручить повестку, однако житель Тернопольщины категорически отказался её получать.

На суде мужчина частично признал свою вину. Он объяснил, что, когда ему сообщили о прибытии повестки, он вызвал полицию. Затем пошёл к начальнику полиции в посёлке Подволочиск, который вызвал военных из ТЦК, и те отвезли подсудимого на ВЛК. После прохождения комиссии в Подволочиске его направили в Тернополь, где подтвердили его годность к мобилизации. В ТЦК мужчине предложили должность деловода в ВСУ и службу в Подволочиске, но он отказался.

«В апреле-мае 2025 года, когда осознал, что ему грозит уголовная ответственность, ходил в ТЦК и СП, просился на службу, ездил в воинские части Тернопольской области, однако никто не взял его на службу. Сожалеет о содеянном, но у него были причины: состояние здоровья и больная мать. Просил строго не наказывать», — говорится в материалах суда.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

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