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Суд на Тернопільщині виніс вирок чоловіку, який отримав повістку, але відмовився від посади діловода в тилу

15:03, 15 травня 2025
Військовозобов’язаний категорично відмовився від мобілізації, хоча йому пропонували службу в тилу.
Суд на Тернопільщині виніс вирок чоловіку, який отримав повістку, але відмовився від посади діловода в тилу
Фото: unsplash
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На Тернопільщині суд покарав чоловіка, який ухилився від мобілізації. Військовозобов’язаному пропонували службу в тилу, але він відмовився. Вирок у справі № 604/870/24 виніс Підволочиський районний суд Тернопільської області.

У матеріалах справи вказується, ВЛК визнала чоловіка придатним до мобілізації. У квітні 2024 року йому намагались вручити повістку, проте житель Тернопільщини категорично відмовився її отримувати.

На суді чоловік провину визнав частково. Він пояснив, що коли йому повідомили, що прийшла повістка, він викликав поліцію. Далі — пішов до начальника поліції у селищі Підволочиськ, а той викликав військових з ТЦК, які відвезли підсудного на ВЛК. Після того, як чоловік пройшов ВЛК у Підволочиську, його відправили до Тернополя. В обласному центрі підтвердили, що призовник придатний до мобілізації. Після цього у ТЦК чоловіку запропонували бути діловодом у ЗСУ та служити в Підволочиську, проте житель Тернопільщини відмовився від мобілізації.

«В квітні-травні 2025 року, коли усвідомив, що його чекає кримінальна відповідальність, ходив у ТЦК та СП, просився на службу, їздив у військові частини Тернопільської області, однак, ніхто його не взяв служити. Шкодує, що так вчинив, але мав на то причини: стан здоров`я та хвору матір. Просив суворо його не карати», — йдеться у матеріалах суду.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 Кримінального кодексу України і призначив йому покарання за ст.336КК України у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки.

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