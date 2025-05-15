ВПО пояснили, чи можна отримати субсидію на орендовану частину житла

У Пенсійному фонді зазначили, що оформити субсидію можна не лише на все житлове приміщення, а й на його частину.

Фото: tsn.ua

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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, чи може внутрішньо переміщені особи, які орендують дві кімнати в приватному будинку в сільській місцевості, подати документи на субсидію на орендовану частину житла.

У відомств зазначили, такі особи можуть подати документи на субсидію.

«Оформити субсидію можна не лише на все житлове приміщення (квартиру, будинок), а й на його частину, наприклад, окрему кімнату (згідно зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2025 року № 422)», - йдеться у повідомленні.

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