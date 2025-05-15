У США з’являться нові натуральні барвники з водоростей, мінералів і квітів

Рішення стало частиною ініціативи з поступового вилучення синтетичних барвників із харчових продуктів.

Фото: unsplash

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У Сполучених Штатах Америки незабаром з’являться нові натуральні барвники, виготовлені з мінералів, водоростей і пелюсток квітів. Про це повідомляє Associated Press.

Зокрема, Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) оголосило, що дозволить використання трьох нових харчових добавок природного походження.

Це рішення є частиною ширшої ініціативи щодо поступового відмовлення від синтетичних барвників на основі нафтопродуктів, які використовуються у продуктах — від сухих сніданків до спортивних напоїв.

FDA схвалило такі натуральні барвники:

Galdieria extract blue — синій барвник із водоростей (петицію подала французька компанія Fermentalg у 2021 році);

Кальцій фосфат — білий барвник з природного мінералу (Innophos Inc., США, петиція 2023 року);

Екстракт квітки метеликового горошку (butterfly pea flower) — ще один синій барвник, виготовлений із висушених пелюсток квітів (Sensient Colors LLC, США, петиція 2024 року).

Ці добавки дозволено використовувати в широкому спектрі харчових продуктів — від фруктових напоїв і йогуртів до крекерів, готової курятини та цукерок. У FDA підкреслили, що це рішення «розширить палітру безпечних барвників з природних джерел для виробників продуктів».

Що з синтетичними барвниками?

Протягом років захисники здоров’я закликали вилучити штучні барвники з продуктів харчування, посилаючись на дослідження, які пов’язують їх із нейроповедінковими розладами у дітей — зокрема, гіперактивністю та труднощами з концентрацією уваги. Водночас FDA продовжує стверджувати, що схвалені барвники безпечні, і що «загальний обсяг наукових даних не вказує на шкоду для більшості дітей».

Проте у квітні міністр охорони здоров’я Роберт Ф. Кеннеді-молодший і голова FDA Марті Макарі заявили про наміри до кінця 2026 року повністю вивести з обігу синтетичні барвники — за рахунок добровільних дій виробників. Також планується скасувати дозвіл на використання барвників Citrus Red No. 2 та Orange B, які майже не застосовуються, а також пришвидшити заборону Red 3, який ще у січні заборонили через зв’язок із раком у лабораторних тварин.

Процес відкликання дозволів на ці синтетичні барвники має розпочатися «протягом найближчих місяців», повідомили у Міністерстві охорони здоров’я США.

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