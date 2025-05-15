В США появятся новые натуральные красители из водорослей, минералов и цветов

В Соединенных Штатах Америки вскоре появятся новые натуральные красители, изготовленные из минералов, водорослей и лепестков цветов. Об этом сообщает Associated Press.

В частности, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) объявило, что разрешит использование трех новых пищевых добавок природного происхождения.

Это решение является частью более широкой инициативы по постепенному отказу от синтетических красителей на нефтяной основе, которые используются в продуктах — от сухих завтраков до спортивных напитков.

FDA одобрило следующие натуральные красители:

Galdieria extract blue — синий краситель из водорослей (петицию подала французская компания Fermentalg в 2021 году);

Кальций фосфат — белый краситель из природного минерала (Innophos Inc., США, петиция 2023 года);

Экстракт цветка клитории тройчатой (butterfly pea flower) — еще один синий краситель, полученный из высушенных лепестков цветов (Sensient Colors LLC, США, петиция 2024 года).

Эти добавки разрешено использовать в широком спектре пищевых продуктов — от фруктовых напитков и йогуртов до крекеров, готовой курятины и конфет. В FDA подчеркнули, что это решение «расширит палитру безопасных красителей из природных источников для производителей продуктов».

Что с синтетическими красителями?

На протяжении многих лет сторонники охраны здоровья призывали исключить искусственные красители из продуктов питания, ссылаясь на исследования, которые связывают их с нейроповеденческими нарушениями у детей — в частности, с гиперактивностью и трудностями с концентрацией внимания. В то же время FDA продолжает утверждать, что одобренные красители безопасны, и что «совокупность научных данных не указывает на вред для большинства детей».

Однако в апреле министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший и глава FDA Марти Макари заявили о намерении до конца 2026 года полностью вывести из оборота синтетические красители — за счет добровольных действий производителей. Также планируется отменить разрешение на использование красителей Citrus Red No. 2 и Orange B, которые почти не применяются, а также ускорить запрет на Red 3, который был запрещен еще в январе из-за связи с раком у лабораторных животных.

Процесс отзыва разрешений на эти синтетические красители должен начаться «в ближайшие месяцы», сообщили в Министерстве здравоохранения США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.