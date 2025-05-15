В украинское законодательство вводят «правило Болар», которое позволит снизить цены на лекарства – Верховная Рада приняла закон

Принятый закон предусматривает, что регистрацию лекарств можно проводить на следующий день после окончания действия патента на оригинальный препарат, что позволит усилить конкуренцию между производителями лекарств-генериков и снизить цены на лекарства для пациентов.

Фото: apau.org.ua

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Верховная Рада приняла закон о введении в украинское законодательство «правила Болар».

Так, 15 мая народные депутаты поддержали во втором чтении и в целом законопроект 13087, касающийся внедрения «правила Болар». Принятие этого документа позволит усилить конкуренцию между производителями и обеспечить доступ пациентов к дешевым лекарствам-генерикам, отметил председатель профильного комитета Михаил Радуцкий.

«Перед разработкой проекта закона наш Комитет провел многочисленные консультации со стейкхолдерами медицинской отрасли относительно внедрения «правила Болар» в Украине. Это правило, которое уже действует в большинстве стран ЕС, позволяет производителям начинать производство генерических лекарств еще до истечения срока действия патента на оригинальный препарат. По действующим нормам регистрация и производство разрешены только после окончания патентного срока.

Законопроект 13087 предусматривает, что регистрацию лекарств можно проводить на следующий день после окончания действия патента на оригинальный препарат. Это позволит усилить конкуренцию между производителями лекарств-генериков и снизить цены на лекарства для пациентов», – пояснил Радуцкий.

По его словам, ко второму чтению поступило 107 поправок от народных депутатов. Как и предлагали участники рынка, в итоговом тексте документа предусмотрены эффективные меры против нарушений патентного права, в частности, установлены существенные штрафы.

Он добавил, что принятие этого документа обеспечивает выполнение решения СНБО от 12 февраля относительно внедрения механизмов, которые позволят снизить стоимость медицинских препаратов.

Автор: Наталя Мамченко

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