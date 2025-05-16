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Стало известно, можно ли погасить долг по уплате ЕСВ за счет излишне уплаченных налогов и сборов

08:28, 16 мая 2025
Налоговики подчеркнули, что для возврата ошибочно или излишне уплаченных сумм денежных обязательств по налогам и сборам в счет погашения долга по уплате ЕСВ нет законодательных оснований.
Стало известно, можно ли погасить долг по уплате ЕСВ за счет излишне уплаченных налогов и сборов
Фото: kellysikkema \ unsplash
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Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными плательщиками налогов разъяснило, может ли субъект хозяйствования погасить долг по уплате единого социального взноса за счет возврата ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств по налогам и сборам.

Согласно абзацу первому п. 1.1 ст. 1 Налогового кодекса Украины, НКУ регулирует отношения, возникающие в сфере взимания налогов и сборов, в частности определяет исчерпывающий перечень налогов и сборов, взимаемых в Украине, и порядок их администрирования, налогоплательщиков, их права и обязанности, компетенцию контролирующих органов, полномочия и обязанности их должностных лиц при администрировании налогов и сборов, а также ответственность за нарушение налогового законодательства.

Закон Украины от 8 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» определяет правовые и организационные основы обеспечения сбора и учета единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, условия и порядок его начисления и уплаты, а также полномочия органа, осуществляющего его сбор и ведение учета.

Частью седьмой ст. 9 Закона № 2464 определено, что единый взнос уплачивается путем перечисления плательщиком безналичных средств со своего банковского счета или на единый счет.

Согласно частям второй и третьей ст. 8 Закона № 2464, единый взнос не входит в систему налогообложения, а средства, поступающие от уплаты единого взноса и применения финансовых санкций в соответствии с Законом № 2464, не могут зачисляться в Государственный бюджет Украины, бюджеты других уровней и использоваться на цели, не предусмотренные законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании.

Учитывая то, что единый взнос не входит в систему налогообложения и не относится к источникам наполнения доходной части государственного и местных бюджетов, отсутствуют законодательные основания для осуществления возврата ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств по налогам и сборам в счет погашения долга по уплате единого взноса.

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