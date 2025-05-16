При оцифровке трудовой книжки прикрепили скан-копии трудовой другого работника — как исправить ошибку

В Пенсионном фонде Украины рассказали, что делать, если предприятие при оцифровке трудовой книжки работника по ошибке прикрепило скан-копии трудовой книжки другого человека (у работников одинаковые фамилии).

Согласно пункту 6 Порядка подачи сведений о трудовой деятельности работника, физического лица – предпринимателя, физического лица, самостоятельно обеспечивающего себя работой, в электронной форме, утверждённого постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 12.03.2021 №11-1, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 16.06.2021 за №802/36424, если электронная запись о трудовой деятельности создана с ошибками и отправлена в Фонд, формируется новая электронная запись.

То есть страхователю необходимо повторно сформировать и подать исправленные сведения о трудовых отношениях работника (скан-копию трудовой книжки, которая принадлежит именно этому работнику).

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