Депутаты поддержали законопроект об отмене проверок для получения виз определенными иностранцами

Нередко отказы в предоставлении соответствующей визы необоснованны, и базируются исключительно на основании происхождения лица из государств по списку, утвержденному СБУ и МИД, без рассмотрения заявлений по существу, отмечают авторы законопроекта.

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 13071, касающийся отмены визовых требований для определенных категорий иностранцев.

Согласно закону «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», иностранцы и лица без гражданства обязаны получить долгосрочную визу для оформления вида на временное проживание в Украине.

Депутаты предлагают, чтобы это требование не распространялось на:

иностранцев и лиц без гражданства (кроме граждан РФ), прибывших в Украину для работы в филиалах и представительствах юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, которое является получателем гуманитарной помощи

иностранцев и лиц без гражданства (кроме граждан РФ), прибывших в Украину с целью участия в международных и региональных волонтерских программах или деятельности организаций и учреждений, привлекающих волонтеров к своей работе.

Соответственно, такие лица, въехавшие на территорию Украины после 24 февраля 2022 года и в течение 60 дней со дня вступления в силу нового закона обратившиеся с заявлением о получении вида на временное проживание, будут считаться временно пребывающими в Украине на законных основаниях.

Депутаты указывают, что общая процедура получения вида на временное проживание, которой предшествует обязательное оформление долгосрочной визы типа D, значительно усложняет легализацию пребывания этой категории иностранцев и лиц без гражданства в Украине в период особого положения.

Для получения визы типа D требуется выезд за пределы Украины, поскольку такие визы сейчас выдают только консульские учреждения Украины. При этом процесс оформления визы типа D является сложным и затратным по времени, что приводит к длительному отсутствию работников в Украине и невозможности полноценно выполнять свои профессиональные обязанности.

В условиях войны не все консульские учреждения Украины работают надлежащим образом, многие из них перегружены обращениями беженцев и лиц, ищущих убежище. Перемещение из Украины и в Украину затруднено из-за ограничений транспортного сообщения.

Нередко отказы в предоставлении визы являются необоснованными и основываются исключительно на происхождении лица из государств, включенных в список, утвержденный СБУ и МИД Украины, без рассмотрения заявлений по существу. Однако, как отмечают депутаты, квалифицированный гуманитарный персонал часто происходит именно из стран так называемого «миграционного риска», в которых ранее происходили вооруженные конфликты.

Кроме того, инициаторы проекта подчеркивают, что урегулирование визовых вопросов отнимает много времени у персонала гуманитарных организаций.

Автор: Наталя Мамченко

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