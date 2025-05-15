В Минздраве напомнили, как работает е-направление на медицинскую услугу

На данный момент в Украине создано более 745 млн е-направлений.

Фото: kagarlyk.city

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Министерство охраны здоровья Украины напомнило, как работает е-направление на медицинскую услугу в стране.

Е-направление — это один из самых популярных цифровых медицинских инструментов, с помощью которого можно получить определенную медицинскую услугу — консультацию, анализы или обследование. Удобство также заключается в том, что пациент самостоятельно выбирает медицинское учреждение и медицинского работника, у которого хочет получить услугу.

На данный момент в Украине создано 745,6 млн е-направлений.

Е-направление создается в электронной системе здравоохранения (ЕСЗ) по решению врача после соответствующего медицинского осмотра. Такая возможность есть у всех врачей независимо от их должности или специальности, а также от формы собственности медучреждения, где они работают — коммунальные, государственные, частные и т. д.

Наличие договора с НСЗУ не является обязательным условием для назначения необходимых медуслуг. То есть даже врач частной клиники, которой вы отдаете предпочтение, может выдать вам е-направление. Получить е-направление могут и пациенты без декларации с семейным врачом.

Минздрав обращает внимание, что существует определенный перечень врачей, к которым можно обратиться за медицинской услугой без е-направления, в частности — гинеколог, психиатр, стоматолог, нарколог и фтизиатр. Также е-направление не требуется, если вы самостоятельно обращаетесь в больницу в неотложном состоянии.

Услуга по е-направлению бесплатная или платная?

Пациент с е-направлением по своему желанию выбирает медучреждение и соответствующего специалиста, у которого планирует получить медуслугу. Благодаря Программе медицинских гарантий ряд медуслуг является бесплатным для украинцев и финансово покрывается государством в лице Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Чтобы воспользоваться медуслугой бесплатно, важно выбрать медучреждение, которое имеет договор с НСЗУ по конкретному пакету услуг. Проверить эту информацию можно на соответствующем дашборде или позвонив на бесплатную информационно-справочную службу НСЗУ по номеру 16-77.

Если пациент по собственному выбору хочет обратиться в медучреждения, которые не имеют договора с НСЗУ и предоставляют определенные медуслуги платно, то он может обратиться туда и без е-направления.

Как использовать е-направление?

Когда врач создает е-направление, пациенту на Viber или телефон поступает сообщение с 16-значным номером в формате «Ваше направлення: 6495-7332-1362-2361».

Иногда врачи назначают е-направление с единым групповым номером, когда под одним и тем же номером объединено несколько услуг, например, получение консультации, проведение УЗИ и анализ на гормоны.

Чтобы воспользоваться медуслугой, пациенту достаточно предоставить этот номер врачу или сотруднику регистратуры при записи на услугу. По этому номеру направление будет найдено в ЕСЗ, а врач/регистратор должен подтвердить возможность предоставления услуги.

Минздрав также обращает внимание, что распечатывать направление не нужно. Если вы забыли, на какие услуги вам выписано направление, обратитесь к своему семейному врачу. Напоминаем, что срок действия е-направления — 1 год со дня создания.

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