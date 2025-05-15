У МОЗ нагадали, як працює е-направлення на медичну послугу

Наразі в Україні створено понад 745 млн е-направлень.

Фото: kagarlyk.city

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Міністерство охорони здоров'я України нагадало, як працює е-направлення на медичну послугу в країні.

Е-направлення — це один із найбільш популярних цифрових медичних інструментів, з яким можна отримати певну медичну послугу – консультацію, аналізи чи обстеження. Зручність також полягає у тому, що пацієнт самостійно обирає медзаклад та медпрацівника, у якого хоче отримати медичну послугу.

Наразі в Україні створено 745,6 млн е-направлень.

Е-направлення створюється в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) за рішенням лікаря після відповідного медичного огляду. Така можливість є у всіх лікарів незалежно від їх посади чи спеціальності, а також форм власності медзакладів, де вони працюють – комунальні, державні чи приватні тощо.

Договір з НСЗУ не є обов'язковою умовою для призначення необхідних медпослуг. Тобто навіть лікар приватної лікарні, якій ви надаєте перевагу, може видати вам е-направлення. Отримати е-направлення можуть і пацієнти без декларації із сімейним лікарем.

МОЗ звертає увагу, що є визначений перелік лікарів, до яких можна звернутися за медичною послугою без е-направлення, зокрема — гінеколог, психіатр, стоматолог, нарколог та фтизіатр. Також е-направлення не потрібне, якщо ви звертаєтесь до лікарні в ургентному стані самостійно.

Послуга за е-направленням безкоштовна чи платна?

Пацієнт з е-направленням за власним бажанням обирає медзаклад та відповідного фахівця, у якого планує отримати медичну послугу. Завдяки Програмі медичних гарантій низка медичних послуг є безоплатними для українців і фінансово покривається державою в особі Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

Щоб скористатися медпослугою безоплатно, важливо обрати медзаклад, який має договір з НСЗУ за конкретним пакетом послуг. Перевірити таку інформацію можна на відповідному дашборді або зателефонувавши до безкоштовної інформаційно-довідкової служби НСЗУ за номером 16-77.

Якщо пацієнт за власним вибором хоче звернутися у медзаклади, які не мають договору з НСЗУ і надають певні медпослуги платно, то може туди звернутися без е-направлення.

Як використати е-направлення?

Коли лікар створює е-направлення, пацієнту на viber чи телефон надходить повідомлення з 16-значним номером у форматі “Ваше направлення: 6495-7332-1362-2361”.

Іноді лікарі призначають е-направлення за єдиним груповим номером, коли за одним і тим же номером поєднується кілька послуг, наприклад, отримання консультації, проведення УЗД-дослідження та аналізу на гормони.

Щоб скористатися медпослугою, пацієнту достатньо надати цей номер лікарю чи працівнику реєстратури під час запису на послугу. За цим номером таке направлення буде знайдено в ЕСОЗ, а лікар/працівник рецепції має підтвердити можливість надання послуги.

МОЗ також звертає увагу, що роздруковувати направлення не потрібно. Якщо ви забули, на які послуги вам виписане направлення, зверніться до свого сімейного лікаря. Нагадаємо, що термін дії е-направлення – 1 рік з дня створення.

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