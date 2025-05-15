Ердоган під час зустрічі із Зеленським закликатиме до припинення вогню та мирного діалогу

Ердоган і Зеленський обговорять шляхи припинення війни.

Фото: radiosvoboda

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським порушить питання якнайшвидшого припинення вогню та відновлення мирного діалогу. Про це повідомив представник адміністрації турецького лідера Фахреттін Алтун.

«Наш Президент, Поважний Реджеп Таїп Ердоган, сьогодні разом із Президентом України, Поважним Володимиром Зеленським, який здійснює робочий візит до нашої країни, розгляне всі аспекти останніх подій у контексті російсько-української війни», — йдеться в офіційній заяві.

За словами Алтуна, під час двосторонніх та міжделегаційних переговорів турецький лідер наголосить на незмінній позиції Анкари щодо необхідності якнайшвидшого припинення бойових дій і запуску мирного процесу.

«Крім того, під час переговорів буде проведено обмін думками щодо ключових питань нашого двостороннього порядку денного», – додав Алтун.

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