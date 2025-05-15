Эрдоган во время встречи с Зеленским будет призывать к прекращению огня и мирному диалогу

Эрдоган и Зеленский обсудят пути прекращения войны.

Фото: radiosvoboda

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским поднимет вопрос скорейшего прекращения огня и возобновления мирного диалога. Об этом сообщил представитель администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун.

«Наш Президент, Уважаемый Реджеп Тайип Эрдоган, сегодня вместе с Президентом Украины, Уважаемым Владимиром Зеленским, который осуществляет рабочий визит в нашу страну, рассмотрит все аспекты последних событий в контексте российско-украинской войны», - говорится в официальном заявлении.

По словам Алтуна, во время двусторонних и межделегационных переговоров турецкий лидер подчеркнет неизменную позицию Анкары о необходимости скорейшего прекращения боевых действий и запуска мирного процесса.

«Кроме того, во время переговоров будет проведен обмен мнениями по ключевым вопросам нашей двусторонней повестки дня», - добавил Алтун.

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