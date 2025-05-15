Практика судов
  1. В мире

Эрдоган во время встречи с Зеленским будет призывать к прекращению огня и мирному диалогу

13:15, 15 мая 2025
Эрдоган и Зеленский обсудят пути прекращения войны.
Эрдоган во время встречи с Зеленским будет призывать к прекращению огня и мирному диалогу
Фото: radiosvoboda
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским поднимет вопрос скорейшего прекращения огня и возобновления мирного диалога. Об этом сообщил представитель администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун.

«Наш Президент, Уважаемый Реджеп Тайип Эрдоган, сегодня вместе с Президентом Украины, Уважаемым Владимиром Зеленским, который осуществляет рабочий визит в нашу страну, рассмотрит все аспекты последних событий в контексте российско-украинской войны», - говорится в официальном заявлении.

По словам Алтуна, во время двусторонних и межделегационных переговоров турецкий лидер подчеркнет неизменную позицию Анкары о необходимости скорейшего прекращения боевых действий и запуска мирного процесса.

«Кроме того, во время переговоров будет проведен обмен мнениями по ключевым вопросам нашей двусторонней повестки дня», - добавил Алтун.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Турция Владимир Зеленский переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты поддержали законопроект об отмене проверок для получения виз определенными иностранцами

Нередко отказы в предоставлении соответствующей визы необоснованны, и базируются исключительно на основании происхождения лица из государств по списку, утвержденному СБУ и МИД, без рассмотрения заявлений по существу, отмечают авторы законопроекта.

Парламент принял закон о лишении специальных пенсий лиц, осужденных за преступления против основ национальной безопасности

Верховная Рада внесла изменения в законы о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, о прокуратуре и о государственной службе относительно лишения специальных пенсий лиц, осужденных за определенные категории преступлений.

Верховная Рада поддержала урегулирование ежемесячной денежной выплаты членам семьи погибших граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной

На данный момент неопределенность положения относительно размера ежемесячной денежной выплаты в случае наличия двух и более членов семьи побуждает граждан обращаться в суд.

Пенсионный фонд сможет требовать возврата средств, выплаченных по необоснованному листку нетрудоспособности — Рада поддержала законопроект

Законопроект предусматривает изменения в процесс возврата средств страховых выплат в случае установления необоснованности выдачи листка нетрудоспособности.

Мобилизованный с синдромом Туретта, который состоял на учете в психоневрологической больнице, оспаривал решение ВЛК: суд указал на устоявшуюся позицию ВС, что проверять диагноз – не компетенция суда

В исковом заявлении указывалось, что мобилизованный мужчина является психически больным лицом, поэтому предоставление ему оружия в руки является опасным как для истца лично, так и для окружающих, поскольку истец не может контролировать свои движения – что решил суд.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Стадник
    Ігор Стадник
    заступник голови Вінницького апеляційного суду