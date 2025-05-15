В Гоструда объяснили, правомерно ли устанавливать испытательный срок переселенцу при принятии на работу во время войны

Во время военного положения работодатель имеет право установить испытательный срок при приеме на работу независимо от того, к какой категории принадлежит работник.

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Государственная служба по вопросам труда объясняет, правомерно ли установление испытательного срока при принятии на работу во время действия военного положения, в частности, внутренне перемещенном лице.

Срок испытания при принятии на работу, если иное не установлено законодательством Украины, не может превышать трех месяцев, а в отдельных случаях по согласованию с соответствующим выборным органом первичной профсоюзной организации - шести месяцев.

Испытание не устанавливается при принятии на работу (абзац третий ст. 26 КЗоТ):

лиц, не достигших восемнадцати лет;

молодых специалистов после окончания высших учебных заведений;

лиц, уволенных в запас с военной или альтернативной (невоенной) службы; лиц с инвалидностью, направленных на работу в соответствии с рекомендацией медико-социальной экспертизы;

лиц, избранных на должность; победителей конкурсного отбора на замещение вакантной должности;

лиц, прошедших стажировку при принятии на работу на расстоянии от основной работы; беременных женщин;

одиноких матерей, имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью;

лиц, с которыми заключается срочный трудовой договор на срок до 12 месяцев;

лиц на временные и сезонные работы;

ВПЛ.

Однако нормы законодательства о труде в условиях военного положения действуют с учетом требований Закона от 15.03.2022 № 2136-ІХ «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

В соответствии с пунктом 2 ст. 2 этого Закона, при заключении трудового договора в период действия военного положения условие об испытании работника при принятии на работу может устанавливаться для любой категории работников.

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