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В Гоструда объяснили, правомерно ли устанавливать испытательный срок переселенцу при принятии на работу во время войны

19:16, 15 мая 2025
Во время военного положения работодатель имеет право установить испытательный срок при приеме на работу независимо от того, к какой категории принадлежит работник.
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, правомерно ли установление испытательного срока при принятии на работу во время действия военного положения, в частности, внутренне перемещенном лице.

Срок испытания при принятии на работу, если иное не установлено законодательством Украины, не может превышать трех месяцев, а в отдельных случаях по согласованию с соответствующим выборным органом первичной профсоюзной организации - шести месяцев.

Испытание не устанавливается при принятии на работу (абзац третий ст. 26 КЗоТ):

  • лиц, не достигших восемнадцати лет;
  • молодых специалистов после окончания высших учебных заведений;
  • лиц, уволенных в запас с военной или альтернативной (невоенной) службы; лиц с инвалидностью, направленных на работу в соответствии с рекомендацией медико-социальной экспертизы;
  • лиц, избранных на должность; победителей конкурсного отбора на замещение вакантной должности;
  • лиц, прошедших стажировку при принятии на работу на расстоянии от основной работы; беременных женщин;
  • одиноких матерей, имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью;
  • лиц, с которыми заключается срочный трудовой договор на срок до 12 месяцев;
  • лиц на временные и сезонные работы;
  • ВПЛ.

Однако нормы законодательства о труде в условиях военного положения действуют с учетом требований Закона от 15.03.2022 № 2136-ІХ «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

В соответствии с пунктом 2 ст. 2 этого Закона, при заключении трудового договора в период действия военного положения условие об испытании работника при принятии на работу может устанавливаться для любой категории работников.

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переселенцы Гоструда военное положение

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