В Гоструда объяснили, правомерно ли устанавливать испытательный срок переселенцу при принятии на работу во время войны

Государственная служба по вопросам труда объясняет, правомерно ли установление испытательного срока при принятии на работу во время действия военного положения, в частности, внутренне перемещенном лице.
Срок испытания при принятии на работу, если иное не установлено законодательством Украины, не может превышать трех месяцев, а в отдельных случаях по согласованию с соответствующим выборным органом первичной профсоюзной организации - шести месяцев.
Испытание не устанавливается при принятии на работу (абзац третий ст. 26 КЗоТ):
Однако нормы законодательства о труде в условиях военного положения действуют с учетом требований Закона от 15.03.2022 № 2136-ІХ «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».
В соответствии с пунктом 2 ст. 2 этого Закона, при заключении трудового договора в период действия военного положения условие об испытании работника при принятии на работу может устанавливаться для любой категории работников.
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