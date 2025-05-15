У Держпраці пояснили, чи правомірно встановлювати випробувальний термін переселенцю при прийнятті на роботу під час війни

Державна служба з питань праці пояснює, чи є правомірним встановлення випробувального терміну при прийнятті на роботу під час дії воєнного стану, зокрема, внутрішньо переміщеній особі.
Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, - шести місяців. Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу (абзац третій ст. 26 КЗпП):
Однак норми законодавства про працю в умовах воєнного стану діють з урахуванням вимог Закону від 15.03.2022 № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Відповідно до пункту 2 ст. 2 цього Закону, при укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників.
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