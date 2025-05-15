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У Держпраці пояснили, чи правомірно встановлювати випробувальний термін переселенцю при прийнятті на роботу під час війни

19:16, 15 травня 2025
Під час воєнного стану роботодавець має право встановити випробувальний термін при прийомі на роботу незалежно від того, до якої категорії належить працівник.
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Державна служба з питань праці пояснює, чи є правомірним встановлення випробувального терміну при прийнятті на роботу під час дії воєнного стану, зокрема, внутрішньо переміщеній особі.

Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, - шести місяців. Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу (абзац третій ст. 26 КЗпП):

  • осіб, які не досягли вісімнадцяти років;
  • молодих спеціалістів після закінчення вищих закладів освіти;
  • осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи;
  • осіб, обраних на посаду; переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади;
  • осіб, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи; вагітних жінок;
  • одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю;
  • осіб, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців;
  • осіб на тимчасові та сезонні роботи;
  • внутрішньо переміщених осіб.

Однак норми законодавства про працю в умовах воєнного стану діють з урахуванням вимог Закону від 15.03.2022 № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Відповідно до пункту 2 ст. 2 цього Закону, при укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників.

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переселенці Держпраці воєнний стан

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