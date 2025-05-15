До українського законодавства запроваджують «правило Болар», що дозволить знизити ціни на ліки – Верховна Рада прийняла закон

Прийнятий закон передбачає, що реєстрацію ліків можна здійснювати на наступний день після закінчення дії патенту на оригінальний препарат, що дозволить посилити конкуренцію між виробниками ліків-генериків та знизити ціни на ліки для пацієнтів.

Фото: apau.org.ua

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Верховна Рада ухвалила закон про запровадження до українського законодавства «правила Болар».

Так, 15 травня народні депутати підтримали у другому читанні та у цілому законопроект 13087, що стосується впровадження «правила Болар». Ухвалення цього документу дозволить посилити конкуренцію між виробниками та забезпечити доступ пацієнтів до дешевих ліків-генериків, зазначив голова профільного комітету Михайло Радуцький.

«Перед розробкою проекту закону наш Комітет провів численні консультації зі стейкхолдерами медичної галузі щодо впровадження «правила Болар» в Україні. Це правило, яке вже діє в більшості країн ЄС, дозволяє виробникам починати виробництво генеричних ліків ще до завершення строку дії патенту на оригінальний препарат. За чинними нормами реєстрацію та виробництво дозволено лише після закінчення патентного строку.

Законопроект 13087 передбачає, що реєстрацію ліків можна здійснювати на наступний день після закінчення дії патенту на оригінальний препарат. Це дозволить посилити конкуренцію між виробниками ліків-генериків та знизити ціни на ліки для пацієнтів», пояснив Радуцький.

За його словами, до другого читання надійшло 107 поправок від народних депутатів. Як і пропонували учасники ринку, у підсумковому тексті документу передбачені дієві запобіжники проти порушень патентного права, зокрема, встановлені істотні штрафи.

Він додав, що ухвалення цього документу забезпечує виконання рішення РНБО від 12 лютого щодо запровадження механізмів, які дозволять знизити вартість медичних препаратів.

Автор: Наталя Мамченко

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