ВПО пояснили, можно ли получить субсидию на арендуемую часть жилья

В Пенсионном фонде отметили, что оформить субсидию можно не только на все жилое помещение, но и на его часть.

Фото: tsn.ua

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, могут ли внутренне перемещенные лица, которые арендуют две комнаты в частном доме в сельской местности, подать документы на субсидию на арендуемую часть жилья.

В ведомстве указали, что такие лица могут подать документы на получение субсидии.

«Оформить субсидию можно не только на все жилое помещение (квартиру, дом), но и на его часть, например, отдельную комнату (согласно изменениям, внесенным постановлением Кабинета Министров Украины от 11 апреля 2025 года № 422)», — говорится в сообщении.

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