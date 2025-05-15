Чи можна відправити працівника з інвалідністю у відрядження — відповідь Держпраці

Відмова без поважних причин від відрядження є порушенням трудової дисципліни.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Схiдне міжрегiональне управлiння Держпрацi пояснює, чи можна відправити працівника з інвалідністю у відрядження.

Зазначається, що працівники зобов'язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження роботодавця, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна роботодавця, з яким укладено трудовий договір (стаття 139 КЗпП). Таким чином, працівник зобов’язаний виконати розпорядження керівника про відрядження, якщо це передбачено трудовим договором.

Відмова без поважних причин від відрядження є порушенням трудової дисципліни.

Законодавство про працю не містить прямих заборон чи обмежень щодо відправлення працівника з інвалідністю у відрядження, а також не вимагає отримання окремої згоди працівника з інвалідністю на відправлення у відрядження. Діяльність держави спрямована на створення рівних умов та можливостей для працівників з інвалідністю повноцінно виконувати свої трудові обов’язки на рівні з іншими працівниками, в тому числі, що пов’язані з відрядженнями.

Так, наприклад, Кабінет Міністрів України дозволив підприємствам, установам та організаціям, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за бюджетні кошти, відшкодовувати витрати на відрядження супроводжуючої особи відправлених у відрядження працівників, які мають I групу інвалідності внаслідок порушення опорно-рухового апарату та зору (постанова КМУ від 08.06.2016 №353).

Згідно з Законом України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (стаття 17): роботодавці зобов’язані створювати для осіб з інвалідністю умови праці відповідно до індивідуальних програм реабілітації та медичних висновків.

Доручення виконання робіт, в тому числі відправлення у відрядження працівників з інвалідністю, які не відповідають індивідуальним програмам реабілітації та медичним висновкам, є порушенням законодавства про працю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.