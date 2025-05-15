Практика судів
  1. В Україні

Чи можна відправити працівника з інвалідністю у відрядження — відповідь Держпраці

21:45, 15 травня 2025
Відмова без поважних причин від відрядження є порушенням трудової дисципліни.
Чи можна відправити працівника з інвалідністю у відрядження — відповідь Держпраці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Схiдне міжрегiональне управлiння Держпрацi пояснює, чи можна відправити працівника з інвалідністю у відрядження.

Зазначається, що працівники зобов'язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження роботодавця, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна роботодавця, з яким укладено трудовий договір (стаття 139 КЗпП). Таким чином, працівник зобов’язаний виконати розпорядження керівника про відрядження, якщо це передбачено трудовим договором.

Відмова без поважних причин від відрядження є порушенням трудової дисципліни.

Законодавство про працю не містить прямих заборон чи обмежень щодо відправлення працівника з інвалідністю у відрядження, а також не вимагає отримання окремої згоди працівника з інвалідністю на відправлення у відрядження. Діяльність держави спрямована на створення рівних умов та можливостей для працівників з інвалідністю повноцінно виконувати свої трудові обов’язки на рівні з іншими працівниками, в тому числі, що пов’язані з відрядженнями.

Так, наприклад, Кабінет Міністрів України дозволив підприємствам, установам та організаціям, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за бюджетні кошти, відшкодовувати витрати на відрядження супроводжуючої особи відправлених у відрядження працівників, які мають I групу інвалідності внаслідок порушення опорно-рухового апарату та зору (постанова КМУ від 08.06.2016 №353).

Згідно з Законом України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (стаття 17): роботодавці зобов’язані створювати для осіб з інвалідністю умови праці відповідно до індивідуальних програм реабілітації та медичних висновків.

Доручення виконання робіт, в тому числі відправлення у відрядження працівників з інвалідністю, які не відповідають індивідуальним програмам реабілітації та медичним висновкам, є порушенням законодавства про працю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпраці інвалідність

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вирішив не публікувати схвалені дорожні карти з питань судової реформи та реформи держслужби для переговорів з ЄС

У розпорядженні Кабміну йдеться про те, що ці дорожні карти з питань верховенства права, з питань функціонування демократичних інституцій та з питань реформи державного управління «додаються», але уряд так їх і не опублікував.

Верховний Суд пояснив деталі визначення межі відшкодування моральної шкоди за час незаконного перебування під слідством чи судом

Внаслідок незаконного кримінального переслідування позивачці було завдано моральної шкоди.

Відсутність у особи реєстрації як внутрішньо переміщеної не є підставою для припинення соціальних виплат – Верховний Суд

Також Верховний Суд в цій справі вказав, що право на страхові виплати спадкодавця, які не були ним отримані через тимчасову окупацію територій, входить до складу спадщини незалежно від того, чи звертався він за їх відновленням.

До українського законодавства запроваджують «правило Болар», що дозволить знизити ціни на ліки – Верховна Рада прийняла закон

Прийнятий закон передбачає, що реєстрацію ліків можна здійснювати на наступний день після закінчення дії патенту на оригінальний препарат, що дозволить посилити конкуренцію між виробниками ліків-генериків та знизити ціни на ліки для пацієнтів.

Депутати підтримали законопроект про скасування перевірок для отримання віз певними іноземцями

Нерідко відмови у наданні відповідної візи є необґрунтованими, і базуються виключно на підставі походження особи з держав за списком, затвердженим СБУ та МЗС, без розгляду заяв по суті, зазначають автори законопроекту.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Стадник
    Ігор Стадник
    заступник голови Вінницького апеляційного суду