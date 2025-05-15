Зеленський та Ердоган проводять переговори разом з делегаціями України та Туреччини, фото

Володимир Зеленський в Анкарі зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський 15 травня перебуває з візитом в Анкарі, де зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Фото зустрічі оприлюднило видання Clash Report.

На знімках також присутня українська делегація: очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.

За інформацією росЗМІ, делегація РФ вже прибула до Стамбула і очікує на зустріч, яка, ймовірно, відбудеться протягом найближчих двох-трьох годин.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп не братиме участі в переговорах між Україною та Росією, які заплановані на 15 травня в Стамбулі, оскільки не буде Путіна.

Нагадаємо, переговори мають відбутися в резиденції турецького президента в палаці Долмабахче на березі Босфору. Російську сторону представлятимуть переважно чиновники другого ешелону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.