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В Одесской области мужчины хранили автомат и гранаты — оружие везли с фронта и покупали онлайн

18:40, 15 мая 2025
Полиция обнаружила у трех жителей Одесщины целый арсенал незаконного оружия, часть которого привезли из зоны боевых действий или приобрели через интернет.
В Одесской области мужчины хранили автомат и гранаты — оружие везли с фронта и покупали онлайн
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В Одесской области трое мужчин понесут уголовную ответственность за незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывными устройствами. Двоим из них суд уже вынес обвинительные приговоры — по четыре и три с половиной года лишения свободы с испытательным сроком. Об этом сообщает полиция региона.

54-летнего жителя Измаила и двух жителей Подольского района в возрасте 32 и 48 лет разоблачили после получения оперативной информации.

Правоохранители провели санкционированные обыски в домовладениях фигурантов, где обнаружили целый арсенал незаконного оружия.

Полицейские изъяли у них винтовку Мосина, автомат Калашникова с четырьмя магазинами, нарезной короткоствольный пистолет ИЖ, два корпуса ручных осколочных гранат разных модификаций с запалами, самодельное обрезное охотничье ружьё, а также 239 патронов различных калибров к огнестрельному оружию.

Кроме того, полицейские установили, что 32-летний житель Подольского района подарил ещё одну гранату своему знакомому. В отношении последнего следователи выделили материалы в отдельное производство, которое сейчас расследуется.

Измаильчанин приобрёл арсенал через интернет с целью коллекционирования, младший из подольчан — привёз оружие из зоны боевых действий в качестве «сувениров», а его старший земляк изготовил оружие из найденных компонентов.

Изъятое направлено на экспертные исследования. Согласно выводам баллистических экспертиз, всё оружие и боеприпасы находятся в исправном состоянии и пригодны к использованию.

В зависимости от совершённого, следователи предъявили мужчинам обвинения в незаконном приобретении, ношении, хранении, сбыте боеприпасов и огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения, а также в незаконном изготовлении огнестрельного оружия. Эти преступления квалифицируются по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины.

Обвинительные акты в отношении правонарушителей были направлены в суд. Суд уже рассмотрел дела мужчин, признал их виновными и назначил наказание в виде четырёх и трёх с половиной лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

В течение испытательного срока осуждённые обязаны периодически являться на регистрацию в уполномоченный орган по вопросам пробации, а также сообщать об изменении места жительства, работы или учёбы.

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оружие Одесса

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