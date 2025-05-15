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4 тысячи долларов за решение – ВАКС оставил в силе приговор судьи из Сумщины

14:51, 15 мая 2025
Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений приговор судьи Хозяйственного суда Сумской области – 6 лет лишения свободы.
4 тысячи долларов за решение – ВАКС оставил в силе приговор судьи из Сумщины
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 15 мая 2025 года подтвердила приговор судьи Хозяйственного суда Сумской области Натальи Спиридоновой, которая признана виновной в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Суд оставил в силе решение ВАКС от 26 июня 2024 года, которым судья приговорена к шести годам лишения свободы с конфискацией половины имущества и запретом занимать должности в судебной системе в течение трех лет. Спиридонова признана виновной по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Суд поддержал аргументы прокурора и отклонил апелляционную жалобу защиты. Решение вступило в силу с момента провозглашения, но может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный Суд в течение трех месяцев.

В ходе следствия установлено, что в июне 2019 года судья требовала взятку в 4 тысячи долларов США за вынесение решения в пользу истца по делу об отмене решения поселкового совета о земельном вопросе. Получив деньги через посредника, в тот же день Спиридонова вынесла решение в пользу заявителя.

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