Бананы могут стать роскошью – климатологи предупреждают о новой опасности

К 2080 году две трети банановых плантаций могут исчезнуть.

Фото: unsplash

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Самый любимый фрукт большинства людей — банан — оказался под реальной угрозой из-за климатического кризиса. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно новому исследованию благотворительной организации Christian Aid, к 2080 году почти две трети территорий в Латинской Америке и Карибском регионе, пригодных для выращивания бананов, могут стать непригодными для этой культуры.

Температурные рекорды, экстремальные погодные явления и вредители, связанные с изменением климата, разрушают урожай в таких странах, как Гватемала, Коста-Рика и Колумбия. Это снижает урожайность и разрушает целые сельские общины.

Бананы — не только самый популярный фрукт, но и четвёртая по значимости сельскохозяйственная культура в мире после пшеницы, риса и кукурузы. Около 80% бананов выращиваются для местного потребления. Для более чем 400 миллионов человек этот фрукт обеспечивает до 27% ежедневных калорий. При этом 80% бананов, которые поступают в супермаркеты по всему миру, экспортируются именно из Латинской Америки и Карибов — регионов, наиболее уязвимых к климатическим катастрофам.

Банановые плантации не выдерживают воздействия климатических изменений, что лишает людей источника дохода. «Из-за климата изменились дожди, появились новые болезни, и плантации умирают. Это значит, что у нас нет урожая — и нет денег», — рассказала 53-летняя фермерша из Гватемалы Аурелия Поп Шо.

Особенно уязвим сорт «Кавендиш», который доминирует на мировом экспортном рынке. Он чувствителен к перепадам температуры, требует умеренного полива и не переносит штормов, которые повреждают листья и нарушают фотосинтез. Несмотря на существование сотен сортов бананов, именно «Кавендиш» стал мировым стандартом из-за высокой урожайности и транспортабельности — но такая однородность делает культуру крайне уязвимой к изменениям климата и болезням.

Погодные изменения способствуют распространению опасных грибковых заболеваний. Чёрная пятнистость листьев может снизить фотосинтез на 80%, особенно при высокой влажности. Ещё более угрожающим является грибок Fusarium TR4, поражающий почву и уже уничтожающий плантации «Кавендиш» по всему миру.

В Christian Aid призывают страны с высоким уровнем выбросов — главных виновников климатического кризиса — срочно сокращать зависимость от ископаемого топлива и выполнить свои обязательства по финансированию адаптации уязвимых сообществ к изменению климата.

«Бананы — не просто любимый фрукт человечества, это ещё и важнейший продукт питания для миллионов людей», — заявила Осай Оджиго, директор по политике и кампаниям Christian Aid. — «Жизни и благополучие тех, кто практически не виновен в глобальном потеплении, уже сейчас находятся под серьёзной угрозой».

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