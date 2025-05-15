Ситуация на границе с Венгрией остается стабильной, — Госпогранслужба

Никаких нестандартных ситуаций на украинско-венгерской границе не зафиксировано.

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Пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко заверил, что на линии границы с Венгрией не зафиксировано нестандартных ситуаций.

«Если говорить непосредственно о ситуации на линии границы, то за последнее время на этом направлении не зафиксировано никаких нестандартных обстоятельств, которые могли бы представлять угрозу для безопасности государственной границы. Если же внимательно проанализировать фото- и видеоматериалы, которые используются для распространения таких вбросов, то видно, что речь идёт преимущественно о кадрах с военных парадов, проходивших в Венгрии в предыдущие годы, либо с выставки военной техники, которая проводилась в Будапеште», — сказал Демченко в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что необходимо руководствоваться достоверными источниками информации.

Ранее в сети начали распространяться видео, на которых якобы зафиксировано движение венгерской бронетехники.

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