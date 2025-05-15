Суд у Китаї визнав смерть охоронця під час статевого акту на роботі виробничою травмою

Охоронець ніс цілодобову вахту без вихідних і помер під час інтиму — китайський суд став на бік родини.

Фото: unsplash

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У Китаї суд визнав смерть чоловіка, який помер під час інтимного контакту з дівчиною у робочий час, нещасним випадком на виробництві. Таке рішення дозволило родині загиблого отримати компенсацію — і стало однією з найбільш обговорюваних тем у китайських соцмережах. Про це повідомляє South China Morning Post.

Загиблий на прізвище Чжан працював єдиним охоронцем на невеликій фабриці в Пекіні. Чоловік віком понад 60 років ніс цілодобову вахту без вихідних. Увечері 6 жовтня 2014 року він запросив свою дівчину до охоронного приміщення на території фабрики, де зазвичай відпочивав під час зміни. Під час інтимної близькості він раптово помер. Поліція підтвердила, що смерть настала з природних причин, без ознак насильства.

У 2015 році син померлого, Чжан Сяоши, звернувся до міського управління соціального страхування з проханням визнати смерть батька виробничою травмою. Але йому відмовили: чиновники аргументували, що чоловік помер під час особистого побачення, а не виконуючи службові обов’язки.

У 2016 році син подав позов до суду — проти як фабрики, так і органу соцстраху. Він наполягав, що смерть сталася під час робочого часу, у межах поста охорони, і що його батько не мав можливості залишати робоче місце. Тож навіть інтимна зустріч була частиною законного відпочинку, на який мав право працівник.

«Як дорослий чоловік, мій батько мав емоційні потреби. Романтичні стосунки — частина права на відпочинок. Він не залишав робоче місце. Отже, його раптова смерть — це виробнича травма», — заявив позивач у суді.

Суд першої інстанції став на бік родини Чжана і постановив, що смерть трапилась на робочому місці та в робочий час. Фабрика та соцстрах оскаржили це рішення, але апеляційний суд залишив його без змін. У лютому 2017 року управління соцстраху офіційно підтвердило: смерть працівника слід вважати нещасним випадком на виробництві. Сума компенсації не розголошується.

Чому справа знову з’явилася у ЗМІ — невідомо. Проте в китайських соцмережах вона викликала нову хвилю обговорень.

Юрист Чень Жуй із Чунціна пояснив у коментарі, що справа має два ключові аспекти. По-перше, покійний працював безперервно 24 години на добу, без відпочинку, тож навіть романтичні стосунки стали для нього базовою фізіологічною потребою — такою, як вода чи похід до туалету. По-друге, стосунки були добровільними та романтичними — не йшлося про платні послуги, що важливо з точки зору суспільної моралі.

Рішення суду стало прецедентом у тлумаченні трудових прав у Китаї.

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